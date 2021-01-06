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МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»

06 января 2021 20:09
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Новости Беларуси. Четвертый этап ралли-марафона «Дакар» подарил белорусским экипажам и положительные эмоции, и крайне отрицательные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»-1

Порадовал Алексей Вишневский. Его грузовик пересек финишную черту третьим. Впереди оказались два КамАЗа. Лучшее время дня у Дмитрия Сотникова. Вторым стал Андрей Каргинов.

МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»-4

А вот Сергею Вязовичу откровенно не повезло. Его МАЗ сломался всего через 100 километров после старта. На то, чтобы попытаться починить автомобиль, гонщик и его экипаж затратили более трех часов. И в итог он потерял второе место в общем зачете.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Дмитрий Сотников # Андрей Каргинов # Сергей Вязович # Фотофакт

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