МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»

А вот Сергею Вязовичу откровенно не повезло. Его МАЗ сломался всего через 100 километров после старта. На то, чтобы попытаться починить автомобиль, гонщик и его экипаж затратили более трех часов. И в итог он потерял второе место в общем зачете.