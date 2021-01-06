«Юность» победила «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Матч с приставкой «супер» был сыгран в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лицом к лицу сошлись два лидера – «Шахтер» и «Юность».

В турнирной таблице клубы разделял всего один балл, выше были «горняки». При этом у минчан один поединок в запасе. Интересная деталь: оппоненты добывали победы только дома. Но именно для хозяев нынешнее противостояние началось неудачно: «Юность» забросила на 12-й минуте, а затем и в дебюте второго отрезка. Вообще, именно гости смотрелись предпочтительнее.