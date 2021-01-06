Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет

Новости Беларуси. Серьезный старт для юных баскетболистов. В Минске завершился турнир среди ребят до 9 лет. На протяжении двух дней на паркете соревновались команды из Гродно, Гомеля, Минска и Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для многих мальчишек это первые серьезные соревнования в жизни, поэтому организаторы постарались сделать их особенными и действительно праздничными. Каждому ребенку подарили баскетбольную форму и памятные призы. Тренеры команд отмечают, что для них это хорошая возможность проверить ребят в конкурентной среде, а сами мальчишки просто рады по-спортивному и с пользой провести зимние каникулы.

Женя, призер турнира:

Первый раз участвуя, я участвовал в турнирах «три на три». В этом турнире я первый раз занял третье место, мне это очень понравилось. Я доволен. Я, конечно, немного забивал, но все-таки я отдавал хорошие передачи под кольцо, и моя команда очень хорошо забивала.

В финальном поединке сошлись ребята детско-юношеской школы «Цмоки» и БКМ. Маленькие «драконы» со старта показали отличную игру и легко победили соперников. Бронзовые награды у Детской баскетбольной академии.