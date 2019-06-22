Александр Романьков – спортсменам II Европейских игр: «Умение владеть собой приносит золотые медали»

Новости Беларуси. Одна из самых заметных фигур не только церемонии открытия II Европейских игр, но и всего белорусского спорта и фехтования в частности. В гостях студии программы «СТВ-спорт» олимпийский чемпион, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр главных Игр четырехлетия Александр Романьков.

Кристина Момот, СТВ:

Александр Анатольевич, добрый вечер. Какое ваше общее впечатление от церемонии открытия вторых Европейских игр?

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:

Добрый вечер, Синеокая. Это всегда волнительно. Первое такое чувство, что это мне завтра выходить на дорожку. И это волнение, когда бабочки переживаний, оно опять наступило. Такое чувство, что я готов фехтовать, хотя уже давным-давно это начинал. Когда мы проносили знамя, этот прием и к нам, и ко всем соревнованиям. Столько мы ждали и говорили, и это свершилось вчера. Открытие было очень хорошим. Я видел много открытий, но вчера мне очень понравилось. Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь» Кристина Момот:

Понравилось почему? Александр Романьков:

Во-первых, люди наши какие добрые. Гордость за страну. В нашей же стране проходит, в моей любимой стране, которая никогда не принимала такого форума – Олимпийские игры Европы. Это же только мечтать можно было в то время, когда я фехтовал.

Кристина Момот:

А вот ответьте как обыватель и как спортсмен: какие дивиденды от II Европейских игр могут оказаться в Беларуси? Александр Романьков:

Самое главное – это медали, которые наши ребята и девчата завоюют. Сегодня, прямо за стеклом этого зала они куются уже. Как вы сказали, уже три золота и много серебра и бронзы, так что мы надеемся, что эти дивиденды, о которых мы думаем, мечтаем, о которых болеем. Каждый человек будет болеть – это уже будет наша помощь. Самое главное – это медали наших ребят. Кристина Момот:

А с точки зрения горожанина, обывателя?

Александр Романьков:

Вы посмотрите на город – как же он изменился. Много обновлений, много улиц открылось. Памятники поставлены. Очень здорово, это красиво. С приходом таких соревнований, конечно, город больше расцветает. Это же наш город, он красив. Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли» Кристина Момот:

Но вы же не только спортсмен, но и болельщик. Сегодня болели уже за кого-нибудь? Александр Романьков:

Мы вместе с моей супругой Тамарой поехали на художественную и акробатическую гимнастику. Вы не представляете, какая это красота. Я видел, как родилось золото у нас. Самое первое в акробатике, потом добавились серебро и бронза. А вернулся сюда, зашел во Дворец спорта, и у нас еще одно золото. Почаще заходить надо, больше золота будет. Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото» Кристина Момот:

Впереди столько соревновательных дней, куда еще пойдете? Александр Романьков:

На многие соревнования хочу, буквально посмотреть все. Во-первых, потому что я многих ребят знаю, со многими дружу. Знаете, такая мысль: пусть меня хотя бы увидят и поймут, что мы с ними. Я готов отдать все, чтобы это было у них – то, что есть у меня.