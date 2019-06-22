Александр Романьков – спортсменам II Европейских игр: «Умение владеть собой приносит золотые медали»
Новости Беларуси. Одна из самых заметных фигур не только церемонии открытия II Европейских игр, но и всего белорусского спорта и фехтования в частности. В гостях студии программы «СТВ-спорт» олимпийский чемпион, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр главных Игр четырехлетия Александр Романьков.
Кристина Момот, СТВ:
Александр Анатольевич, добрый вечер. Какое ваше общее впечатление от церемонии открытия вторых Европейских игр?
Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:
Добрый вечер, Синеокая. Это всегда волнительно. Первое такое чувство, что это мне завтра выходить на дорожку. И это волнение, когда бабочки переживаний, оно опять наступило. Такое чувство, что я готов фехтовать, хотя уже давным-давно это начинал. Когда мы проносили знамя, этот прием и к нам, и ко всем соревнованиям. Столько мы ждали и говорили, и это свершилось вчера. Открытие было очень хорошим. Я видел много открытий, но вчера мне очень понравилось.
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Кристина Момот:
Понравилось почему?
Александр Романьков:
Во-первых, люди наши какие добрые. Гордость за страну. В нашей же стране проходит, в моей любимой стране, которая никогда не принимала такого форума – Олимпийские игры Европы. Это же только мечтать можно было в то время, когда я фехтовал.
Кристина Момот:
А вот ответьте как обыватель и как спортсмен: какие дивиденды от II Европейских игр могут оказаться в Беларуси?
Александр Романьков:
Самое главное – это медали, которые наши ребята и девчата завоюют. Сегодня, прямо за стеклом этого зала они куются уже. Как вы сказали, уже три золота и много серебра и бронзы, так что мы надеемся, что эти дивиденды, о которых мы думаем, мечтаем, о которых болеем. Каждый человек будет болеть – это уже будет наша помощь. Самое главное – это медали наших ребят.
Кристина Момот:
А с точки зрения горожанина, обывателя?
Александр Романьков:
Вы посмотрите на город – как же он изменился. Много обновлений, много улиц открылось. Памятники поставлены. Очень здорово, это красиво. С приходом таких соревнований, конечно, город больше расцветает. Это же наш город, он красив.
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Кристина Момот:
Но вы же не только спортсмен, но и болельщик. Сегодня болели уже за кого-нибудь?
Александр Романьков:
Мы вместе с моей супругой Тамарой поехали на художественную и акробатическую гимнастику. Вы не представляете, какая это красота. Я видел, как родилось золото у нас. Самое первое в акробатике, потом добавились серебро и бронза. А вернулся сюда, зашел во Дворец спорта, и у нас еще одно золото. Почаще заходить надо, больше золота будет.
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Кристина Момот:
Впереди столько соревновательных дней, куда еще пойдете?
Александр Романьков:
На многие соревнования хочу, буквально посмотреть все. Во-первых, потому что я многих ребят знаю, со многими дружу. Знаете, такая мысль: пусть меня хотя бы увидят и поймут, что мы с ними. Я готов отдать все, чтобы это было у них – то, что есть у меня.
Кристина Момот:
Как олимпийский чемпион, какое напутствие вы бы хотели дать спортсменам нашим и гостям?
Александр Романьков:
Могу одно сразу сказать. Что самое главное для наших ребят? Всегда нужно помнить: умение владеть собой приносит золотые медали. Всем тем, кто приехал в гости: хорошего им отдыха, радости. У нас же все люди улыбаются, идешь и радуешься тому, что у нас так происходит. Хотелось бы пожелать им отдыха, понять нашу страну, красивую страну А всем остальным могу сказать – болеем за наших.