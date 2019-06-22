Франческо Риччи-Битти: «Было тяжело найти время в графике. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь»
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Он приехал в Минск всего на сутки и поражен тем, как Беларусь подготовилась ко вторым Европейским играм. Собеседником корреспондента Яны Шипко стал председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, СТВ:
Сегодня в Минске опробовали новый формат на соревнованиях по стрельбе – смешанные команды. Его собираются использовать и на Олимпийских играх. Как впечатления?
Франческо Риччи-Битти, председатель Ассоциации летних олимпийских международных федераций:
Я очень рад возможности лично наблюдать за соревнованиями. Меня впечатлили две вещи: первое – это гендерное равенство, в обоих финалах были девушки, а второе – стало гораздо проще понимать, как проходят соревнования. Должен поздравить международную федерацию с этой модернизацией, даже не экспертам теперь просто понять ход соревнований.
Яна Шипко:
Второй день самого важного спортивного форума континента. Что вас лично впечатлило больше всего?
Франческо Риччи-Битти:
Было тяжело найти время в графике – я вчера прилетел и уже сегодня улетаю. Но я все же приехал, потому что люблю Беларусь, Минск. Я бывал здесь раньше на соревнованиях по теннису. Много лет возглавлял Международную федерацию по теннису, и всегда был рад случаю оказаться здесь. Прекрасная страна.
«В Беларуси спортивные традиции очень сильны еще с советских времен»
Яна Шипко:
Вы смотрели церемонию открытия?
Франческо Риччи-Битти:
Да, я был вчера на церемонии открытия.
Яна Шипко:
Вам понравилось?
Франческо Риччи-Битти:
Очень, очень. Раньше я немного знал об истории Беларуси, но вчера узнал больше, и это было увлекательно. Например, о традиции поиска цветка папоротника в лесу, который приносит удачу.
Вообще в Беларуси спортивные традиции очень сильны еще с советских времен. Ваш Президент большой фанат спорта, я говорил с ним много раз. Он хорошо разбирается в теннисе, в хоккее. Беларусь, безусловно, спортивная страна! Все очень хорошо организовано, очень много молодежи задействовано, что демонстрирует, что у вашей страны яркое будущее.
Яна Шипко:
Прежде чем Беларусь начала готовиться к Европейским играм, у нас уже было хорошее спортивное наследие. Но некоторые арены существенно обновились, как этот стрелковый комплекс, например.
Франческо Риччи-Битти:
Плюс таких форумов в том, что вы прилагаете усилия по подготовке, но при этом оставляете наследие на будущее. Все это останется для белорусов и будет использоваться.
«Я как член совета Олимпийского канала счастлив, что эти Игры транслируются по всему миру»
Яна Шипко:
Около 500 миллионов человек смотрели вчера церемонию открытия, свыше полутора сотен стран купили права на трансляцию, Олимпийский канал широко освещает Европейские игры в Минске. Как вы объясняете такой интерес в мире к этому событию?
Франческо Риччи-Битти:
Европа – сильный спортивный регион. Я как член совета Олимпийского канала счастлив, что эти Игры транслируются по всему миру. Это интересно, потому что европейские атлеты очень сильны, а во многих дисциплинах сильнейшие в мире.
Такие соревнования очень важны для того, чтобы открыть страну миру. Здесь встречается молодежь из разных стран, спорт на самом деле объединяет.
Олимпиада в Беларуси: «Если вы построите немного больше нужных объектов – конечно»
Яна Шипко:
Теоретически есть ли шанс у Беларуси принять Олимпийские игры?
Франческо Риччи-Битти:
Почему нет. Условия очень хорошие. Если вы построите немного больше нужных объектов – конечно.
Яна Шипко:
Будем надеяться, в будущем это произойдет! Спасибо! Ярких вам моментов в Минске!
Франческо Риччи-Битти:
Спасибо! Всего хорошего!