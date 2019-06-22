Анжела Янусик о золоте белорусских акробаток: «Родные стены помогли»

Анжела Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:

Эмоции переполняют. Не могу сказать, что мы переживали. Все было спокойно, ровно. Утром мы все помолились, а когда вышли на ковер, я им просто сказала: «Девочки, ваши мамы здесь. Они нам помогут. Выходите. Там больше никого нет на трибунах, только ваши мамы. Выступление ради мам». И у нас получилось, у нас свершилось. Золото. В последний раз у нас золото было в 2008 году. На протяжении 11 лет мы чуть-чуть всегда проигрываем – вторые или третие. Родные стены помогли. Спасибо всем болельщикам. Мы выиграли. Ура.