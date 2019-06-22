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Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»

22 июня 2019 19:04
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Новости Беларуси. Медальные выступления коллег по сборной на II Европейских играх поддержали наши самбисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»-1

Этот вид спорта традиционно является медальным для нас, и борцы не подвели. Только бронзовых схваток с участием белорусов было пять, и четверо вышли победителями.

Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»-4

Более того, в вечерней сессии чемпионство оспаривали трое наших борцов. Александр Кокша принес нашей стране третье золото, а Анастасия Архипова – серебро.

Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»-7

Александр Кокша, чемпион II Европейских игр 2019 года по самбо:
Непередаваемые ощущения, как за меня болели. Такого еще не было, наверное, у меня. Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть. Надеюсь, что со временем самбо включат в олимпийские виды спорта, и мы съездим на Олимпиаду.

# Европейские игры # Александр Кокша # Фотофакт

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