Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»

Этот вид спорта традиционно является медальным для нас, и борцы не подвели. Только бронзовых схваток с участием белорусов было пять, и четверо вышли победителями.

Александр Кокша, чемпион II Европейских игр 2019 года по самбо:

Непередаваемые ощущения, как за меня болели. Такого еще не было, наверное, у меня. Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть. Надеюсь, что со временем самбо включат в олимпийские виды спорта, и мы съездим на Олимпиаду.