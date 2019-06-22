Александр Кокша: «Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть»

Новости Беларуси. Медальные выступления коллег по сборной на II Европейских играх поддержали наши самбисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Медальные выступления коллег по сборной на II Европейских играх поддержали наши самбисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Этот вид спорта традиционно является медальным для нас, и борцы не подвели. Только бронзовых схваток с участием белорусов было пять, и четверо вышли победителями.
Более того, в вечерней сессии чемпионство оспаривали трое наших борцов. Александр Кокша принес нашей стране третье золото, а Анастасия Архипова – серебро.
Александр Кокша, чемпион II Европейских игр 2019 года по самбо:
Непередаваемые ощущения, как за меня болели. Такого еще не было, наверное, у меня. Трибуны просто взрывались, нельзя было проиграть. Надеюсь, что со временем самбо включат в олимпийские виды спорта, и мы съездим на Олимпиаду.