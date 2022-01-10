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Александр Михайлов стал новым главным тренером футбольного клуба БАТЭ

10 января 2022 21:28
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Новости Беларуси. Александр Михайлов стал новым главным тренером футбольного клуба БАТЭ. Контракт рассчитан на 2 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Александр Михайлов стал новым главным тренером футбольного клуба БАТЭ-1

До этого момента 37-летний специалист трудился с дублирующим составом борисовчан. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом страны. А в минувшем сезоне резервисты желто-синих под руководством Александра Михайлова завоевали серебро и оформили целую россыпь рекордов. Ассистировать вновь назначенному наставнику в главной дружине будут Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро.

# Футбол Беларуси # Александр Михайлов # Фотофакт

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