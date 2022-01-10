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Белорусские биатлонистки вошли в топ-3 в зачёте Кубка наций. Где и когда пройдут следующие старты?

10 января 2022 14:49
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты ударно провели 5-й этап Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе. Динара Алимбекова после первого в нынешнем сезоне пьедестала поднялась на третье место в генеральной классификации. Также в топ-3 в зачете Кубка наций идет женская дружина.  

Динара Алимбекова заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе – читайте здесь.  

Белорусские биатлонистки вошли в топ-3 в зачёте Кубка наций. Где и когда пройдут следующие старты?-1

Алимбекова финишировала третьей по итогам гонки преследования. Необходимо напомнить, что наша стреляющая лыжница 5 раз останавливалась в непосредственной близости от медалей, занимая четвертые места. Все это помогло ворваться в трио лучших биатлонисток планеты. Укрепить позиции можно будет уже на этой неделе. 6-й этап планируется провести в немецком Рупольдинге. В расписании спринты, эстафеты и гонки преследования. Всего на 5-м этапе белорусы удостоились 3 наград.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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