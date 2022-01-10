Australian Open. Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема

Новости Беларуси. По-разному сложился игровой день для белорусских теннисистов. Кто-то покинул корт со щитом, а кто-то на щите. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова пробует силы на первом в сезоне Большом шлеме – Australian Open. Естественно, белоруска выступает в квалификации. Но главное, что первый шаг к основе сделан. Пала итальянка – Лукреция Стефанини. Но перед тем как зачехлить ракетку, она успела изрядно потрепать и нервы, и силы нашей землячке. Оппонентки провели на корте 2 часа и 18 минут. Но все закончилось благополучно – 7:5, 4:6, 6:3.