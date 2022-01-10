Прямой эфир

Australian Open. Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема

10 января 2022 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По-разному сложился игровой день для белорусских теннисистов. Кто-то покинул корт со щитом, а кто-то на щите. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Герасимов вышел в основную сетку в Аделаиде. Как выступили другие белорусы? – читайте здесь.  

Australian Open. Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема-1

Ольга Говорцова пробует силы на первом в сезоне Большом шлеме – Australian Open. Естественно, белоруска выступает в квалификации. Но главное, что первый шаг к основе сделан. Пала итальянка – Лукреция Стефанини. Но перед тем как зачехлить ракетку, она успела изрядно потрепать и нервы, и силы нашей землячке. Оппонентки провели на корте 2 часа и 18 минут. Но все закончилось благополучно – 7:5, 4:6, 6:3.  

Australian Open. Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема-4

А вот для Юлии Готовко первый же матч на Australian Open оказался и последним. В отборочном раунде она проиграла американке Каролин Долгайд. Счет поединка – 4:6, 2:6.  

# Теннис # Егор Герасимов # Ольга Говорцова # Лукреция Стефанини # Юлия Готовко # Каролин Долгайд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по хоккею. «Витебск» обыграл «Локомотив», «Химик» оказался сильнее «Могилёва»
10 января 2022 14:36

ЧБ по хоккею. «Витебск» обыграл «Локомотив», «Химик» оказался сильнее «Могилёва»

Мини-футбол. Гомельский клуб БЧ завоевал Кубок Беларуси
10 января 2022 14:14

Мини-футбол. Гомельский клуб БЧ завоевал Кубок Беларуси

Егор Герасимов вышел в основную сетку в Аделаиде. Как выступили другие белорусы?
10 января 2022 13:07

Егор Герасимов вышел в основную сетку в Аделаиде. Как выступили другие белорусы?