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Нам прочат 2 награды. Международный союз биатлонистов сделал прогноз на ОИ в Пекине

10 января 2022 21:25
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Международный союз биатлонистов сделал прогноз на Олимпийские игры в Пекине. Специалистов впечатлили успехи белорусов в нынешнем сезоне. Нам прочат сразу две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Нам прочат 2 награды. Международный союз биатлонистов сделал прогноз на ОИ в Пекине-1

Обе командные. По мнению аналитиков, наши стреляющие лыжники могут рассчитывать на пьедестал по итогам женской и смешанной эстафет. Как отмечается в докладе, наша дружина обладает наилучшим прогрессом в олимпийском сезоне. Динара Алимбекова идет третьей в общем зачете Кубка мира, а Анна Сола – шестой. Антон Смольский сейчас 12-й среди мужчин. Благодаря этому сборная Беларуси может со спокойной уверенностью претендовать на медали Пекина-2022 в обеих гонках, резюмируется в предварительном прогнозе IBU.  

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Антон Смольский # Фотофакт

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