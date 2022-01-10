Нам прочат 2 награды. Международный союз биатлонистов сделал прогноз на ОИ в Пекине

Обе командные. По мнению аналитиков, наши стреляющие лыжники могут рассчитывать на пьедестал по итогам женской и смешанной эстафет. Как отмечается в докладе, наша дружина обладает наилучшим прогрессом в олимпийском сезоне. Динара Алимбекова идет третьей в общем зачете Кубка мира, а Анна Сола – шестой. Антон Смольский сейчас 12-й среди мужчин. Благодаря этому сборная Беларуси может со спокойной уверенностью претендовать на медали Пекина-2022 в обеих гонках, резюмируется в предварительном прогнозе IBU.