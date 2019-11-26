Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной»

Новости Беларуси. В рамках третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов к трехкратному чемпиону страны «Шахтёру» едет в гости сербская «Войводина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок пройдет на площадке Дворца спорта «Уручье» начало 27 ноября в 17.00. На прошлой неделе дружины уже встречались и тогда в родных стенах победила команда из Сербии – 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками и готовы взять реванш.





Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтёр»:

Дома все шансы для победы над Сербией у нас есть, что мы будем пытаться сделать. Хотелось бы лучше принимать и остановить в атаке лидера – диагонального.