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Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной»

26 ноября 2019 14:37
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Новости Беларуси. В рамках третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов к трехкратному чемпиону страны «Шахтёру» едет в гости сербская «Войводина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной» -1

Поединок пройдет на площадке Дворца спорта «Уручье» начало 27 ноября в 17.00. На прошлой неделе дружины уже встречались и тогда в родных стенах победила команда из Сербии – 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками и готовы взять реванш.

Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной» -4



Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтёр»:
Дома все шансы для победы над Сербией у нас есть, что мы будем пытаться сделать. Хотелось бы лучше принимать и остановить в атаке лидера – диагонального.

Лига чемпионов. «Шахтёр» сыграет с сербской «Войводиной» -6



«Шахтёр» третий раз штурмует Лигу чемпиона, но в основную сетку соревнований клуб из Солигорска пока не попадал. Сейчас чтобы пройти в групповой раунд, подопечным Виктора Бекши необходимо побеждать соперников со счетом 3:0 или 3:1 либо виктория в золотом сете.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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