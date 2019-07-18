«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом

Новости Беларуси. Белорусская школа бокса на международной арене считается одной из сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С нами хотят сотрудничать, перенимать опыт и принимать участия в спаррингах.

В начале года наша молодёжная команда побывала в Египте на учебно-тренировочном сборе, а сегодня мастера кожаной перчатки из этой страны пожаловали в наш спорткомплекс «Стайки».