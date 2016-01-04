Участники Рождественского хоккейного турнира оценили белорусскую кухню, прогулялись по рождественской ярмарке и изучили опыт в обустройстве ледовой арены

Новости Беларуси. Интрига любительских хоккейных баталий разрешится 7-го января — в Рождество. В копилке белорусской команды 8 побед на этом турнире. Трижды верх одерживала Россия. Впрочем, не льдом единым. Хоккеисты и гости этого неофициального чемпионата мира, как его уже окрестили за эти годы, в эти дни знакомятся с Минском и белорусской кухней. Юрий Таболин, корреспондент СТВ, провел этот морозный день в теплой интернациональной компании.

Кто хорошо играет в хоккей, тот избирателен в еде. Чемпион мира и бывший игрок НХЛ Мартын Штрбак каждое утро начинает с каши. Сегодня не стало исключением. Шведский стол с белорусскими яствами выглядит соблазнительно, но перед игрой только быстро усваиваемые углеводы.

Мартын Штрбак, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

Есть из чего выбирать. Все просто отлично.

Напарники по команде тоже за легкий супчик. Не только из-за поединка с арабскими хоккеистами, но и в целом следят за фигурой. Иван шутя говорит, что им, пенсионерам, нужно контролировать уровень холестерина. Однако удержаться от белорусских традиционных блюд он не смог.

Иван Дроппа, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

Кухня здесь очень похожа на нашу. Она домашняя, как моя жена готовит. Конечно, запомнились драники. Я их вчера ел, очень сытные с хрустящей корочкой. Действующие спортсмены не позволяют себе такую пищу часто, но у нас команда 40 плюс, нам можно.

Из-за стола на лед. График у команд весьма плотный. Накануне сразу после прилета многие попали во второй дом — так хоккеисты называют раздевалку, и опробовали лед «Чижовка-Арены».

Маттиас Странд, игрок национальной команды Швеции по хоккею:

Нас встречали просто прекрасно. В аэропорту с каждой командой работали гиды, специальные грузовые машины для амуниции, комфортабельные автобусы, машина сопровождения.

Магнус Персен, тренер национальной команды Швеции по хоккею:

Лед здесь хороший, сам дизайн арены, я бы сказал, роскошный. В общем, нет никаких нареканий. Очень гостеприимно.

В хоккей арабских хоккеистов учил играть именно белорусский тренер. Поэтому турнир в Минске для команды символичен. И спортсмены не теряют ни минуты. Пока одни перенимают опыт на льду, другие изучают, как устроена сама арена.

Халед аль Кубайси, менеджер национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Мне интересно все. Начиная от оборудования раздевалок и душевых, до системы освещения. Видно, что все на профессиональном уровне. Нам нужно будет скопировать и построить такую же площадку на Родине.

В плотном графике хоккеисты находят время для юных поклонников игры с шайбой. Участники в приветственном письме в адрес организаторов выразили желание помочь в приобщении белорусских детей к спорту. В среду представители всех сборных посетят детский дом в Радошковичах. А в четверг определится обладатель главного трофея турнира, престиж которого растет из года в год. Количество игроков, которые стремятся попасть в составы команд и снова приехать в Минск, увеличивается — и это лучшее тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.