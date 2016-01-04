Рождественский турнир на приз Президента Беларуси: результаты первых матчей и впечатления болельщиков

Новости Беларуси. Хоккейный праздник в Минске. Рождественский турнир на приз Президента Беларуси стартовал сегодня, 4 января, на льду «Чижовка-Арены».

Состязания, которые еще называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд, уже 12-ые по счету. В этом году они собрали дружины из восьми стран: Беларуси, Швейцарии, Финляндии, Германии, Словакии, России, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Первые ледовые баталии уже позади.

В центре событий корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Евгений Горин.

Екатерина Забенько, СТВ:

Здравствуйте! На улице сейчас мороз, а на льду «Чижовка-Арены», должно быть, жарко. Удалось ли болельщикам согреться?

Евгений Горин, СТВ:

Добрый день, Екатерина. Думаю, на льду и на трибунах «Чижовка-Арены» жарко. Неслучайно хоккей называют видом спорта наиболее зрелищным, а значит и жарким.

Традиционно новогодние праздники в Беларуси продолжились Рождественским хоккейным турниром на приз Президента. Соревнования уже в 12-й раз принимают гостей со всего мира. На этот раз все матчи пройдут здесь, в «Чижовка-Арене».

Сегодня первый день. Ледовые поединки начались в полдень. В 12 часов скрестили клюшки сборные Финляндии и Германии. Напомню, что в прошлом году финны взяли бронзу Рождественского турнира. Они одни из фаворитов. С Германией поединок завершился со счетом 7:3, предсказуемо, в пользу финнов.

Также сыграли команды Словакии и ОАЭ. Словаки надеются прервать серию четвертых мест и на этот раз уехать с медалью. Арабские гости приехали тоже с прицелом на призовые места, но первая встреча завершилась со счетом 14:3 в пользу словаков.

А в эти минуты на льду «Чижовка-Арены» спортивной схватки сошлись российские и шведские хоккеисты. Матч только начался.

У нас сейчас есть возможность узнать, с какими впечатлениями здесь находятся белорусские болельщики, которые пришли посмотреть на этот турнир.

Болельщики:

Каждый год ходим! Болеем за все страны!

Я очень рад, что здесь присутствую. Хочется пожелать, чтобы наши вышли в финал и победили!

Болеем за нашу страну, за герб, за флаг! На другие страны просто приходим, детям показываем, как надо играть в хоккей.

Я в отпуске, сюда пригласили – очень интересно! Мы по выходным собираемся дворовой командой и играем!

Болею за все команды, но особенно за Беларусь.

Зарядилась позитивом! Болельщик своим настроением дают нам много положительного.

Праздник уже состоялся. Это уже праздник: посмотрите на количество людей, которые пришли сюда!

Евгений Горин, СТВ:

А вечером в «Чижовка-Арене» состоится торжественная церемония открытия Рождественского турнира. Также скрестят клюшки команды Президента Республики Беларусь и Швейцарии. Напомню, что 8 раз за историю турнира победителем становилась белорусская сборная, три раза россияне.

Екатерина Забенько, СТВ:

Спасибо Евгений. Мы будем следить за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках.