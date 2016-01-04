Церемония официального открытия Рождественского хоккейного турнира состоится 4 января в 18.00

Новости Беларуси. Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси стартовал 4 января в Минске. Состязания, которые еще называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд, уже 12-е по счету.

Первыми на лед «Чижовка-Арена», которая, к слову, примет все игры нынешнего сезона, вышли дружины Финляндии и Германии. В эти минуты проходит третий период встречи. Впереди финны — 5:1.

Всего в соревнованиях примут участие команды 8 стран, которые разделены на две подгруппы.

Вслед за Финляндией и Германией свои матчи сегодня сыграют Словакия и Объединенные Арабские Эмираты, затем Россия и Швеция.

Церемония официального открытия Рождественского турнира запланирована на шесть вечера, после которого клюшки на льду «Чижовка-Арены» скрестят команды Беларуси и Швейцарии.

Фейсал Аль-Сувейди, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Настоящий хоккей – вот чего я ожидаю от турнира. Именно для этого мы прилетели в Минск. Я не профессиональный игрок, это мое хобби, но мне очень интересно и полезно оказаться на льду со звездами североамериканского и европейского хоккея.

Мирослав Шатан, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

Мы приехали в Минск в замечательном настроении, здорово, что сможем увидеть друзей из вашей национальной команды. Многие из моих товарищей по сборной на турнире уже выступали. Я в предвкушении.

Иван Дроппа, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

У меня только прекрасные воспоминания о Минске. Красивый город. Я здесь в третий раз уже. Играть у вас одно удовольствие. Уверен, на арене будет много болельщиков, будет настоящее шоу. Организация хорошая. Надеюсь на медаль.

Победитель турнира определится 7 января.

В числе фаворитов традиционно значится хоккейная команда Президента – на её счету 8 побед. В прошлом году успех праздновала российская дружина. Наша команда получила серебро, бронза досталась финским хоккеистам.

Традиционно ледовые баталии привлекают на трибуны большое количество болельщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.