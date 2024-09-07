13 лет назад в авиакатастрофе разбился ярославский «Локомотив» – в память о погибших установили временный мемориал

Скорбный день белорусского хоккея. 13 лет назад в авиакатастрофе разбился ярославский «Локомотив». Он летел в Минск на матч-открытие нового сезона КХЛ с «Динамо», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На борту было трое земляков. Это Руслан Салей, Сергей Остапчук и Николай Кривоносов. 7 сентября возле «Минск-Арены» установили специальный временный мемориал. Традиционно почтить память собирается много людей. Не остались в стороне и нынешние игроки «Динамо», а также руководство клуба.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»: От нас зависит сейчас, как это будет передаваться. Ведь очень важно передавать это молодому поколению, чтобы помнили, потому что это действительно трагедия, которую мы должны не забывать и проносить как можно дольше, показывать всем, что мы помним, мы чтим их память, потому что там были легендарные люди, целая команда, это, конечно, большая утрата и потеря для всего мира и для хоккейной общественности в том числе.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы все до сих пор помним, это самое малое, что мы можем сделать. Это помнить о них, помнить их колоссальную самопожертвенность, их человеческие качества, их красивую игру. И наша задача, конечно же, сохранить в сердцах эту память. Это самое малое, как я уже сказал, что мы можем сделать.

Цветы, которые принесли неравнодушные граждане, отправятся на могилы белорусских игроков «Локомотива». Но самое главное и ценное, что память о несостоявшемся матче живет в сердцах людей.