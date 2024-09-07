Более 250 спортсменов со всей страны принимают участие в первенстве Беларуси по каратэ

Более 250 спортсменов со всей республики принимают участие в первенстве Беларуси по каратэ. Представительный турнир стартовал 7 сентября в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнованиях представлены атлеты от 14 до 20 лет в трех возрастных категориях. В первый день лучших определяли в командном ката, а также в кумитэ. Каждый старался показать свой максимум — по итогам турнира есть возможность попасть в выездной состав на первенство мира, которое пройдет в октябре в Италии.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации каратэ:

Тренеры национальных команд очень пристально смотрят за теми спортсменами, которые борются сегодня здесь во взрослом составе. Нам очень нужны действительно сильные взрослые спортсмены. Ведь не секрет, что спорт сегодня молодеет, не все доходят до взрослого спортивного совершенства, спортивного долголетия. Поэтому здесь мы мотивируем спортсменов, мы смотрим за ними, стараемся их трудоустраивать, чтобы они действительно не чувствовали материального ущемления и могли прославлять нашу родину за рубежом на международных соревнованиях.