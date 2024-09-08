Столица Беларуси принимает самый массовый забег в стране – Минский полумарафон

Большим праздником спорта в буквальном смысле слова наполнены центральные улицы белорусской столицы. 8 сентября они предоставлены участникам Минского полумарафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовать планируют около 20 тысяч человек. Некоторые – уже на финише дистанции. В 9:00 побежали те, кто преодолеет 10 километров. Есть среди них и представители зарубежья. На Минский полумарафон приехали атлеты из России, Китая, Азербайджана, Нигерии, Латвии, Турции и Египта.

Основной забег – это 21 километр. Вместе с любителями стартовали и профессионалы. Всего около 2,5 тысячи человек. Их ждут финишные медали. Без них не останется ни один участник. Самый массовый забег состоится в 13:00 – для легкоатлетов-любителей путь длинною в 5,5 километра. Минский полумарафон уже давно признан самым массовым беговым событием Беларуси. Он проводится начиная с 2014 года.

Настрой позитивный, атмосфера очень энергичная, все заряжены. Красиво, на самом деле. Много красивых людей, все очень празднично и волнующе.

Я приехал из Екатеринбурге в Минск. Соревнования на должном уровне. Я стараюсь посещать именно такие соревнования, большие. Уровень вполне приемлемый.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Какой сегодня позитив здесь, все улыбаются, очень много появилось детей – это здорово. Сегодня есть возможность не только побегать, но и позаниматься, посмотреть, какие есть возможности в стране, какие виды спорта развиваются, как они развиваются, попробовать свои силы и, возможно, детишек куда-то записать.