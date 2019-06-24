Александр Лукашенко поздравил белорусских спортсменов с завоеванием медалей II Европейских игр

Новости Беларуси. Сейчас в арсенале Беларуси 34 награды — 10 из них золотые. Предыдущий соревновательный день принес сразу 6 медалей высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Каких успехов белорусские атлеты достигли за три дня II Европейских игр

Две завоевали в групповых упражнения гимнастки. С успехом представительниц национальной команды тепло поздравил Президент. Поблагодарил Александр Лукашенко за мастерство и настоящий спортивный характер Веру Гореликову, которая выиграла турнир по самбо. Не было равных нашим спортсменам и на легкоатлетическом турнире, который проходил на олимпийском стадионе «Динамо».

По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России

Победу праздновали метательница копья Татьяна Холодович. В поздравлении ей Президент подчеркнет, что спортсменка – один из ключевых членов нашей команды, способных обеспечить результат и повести других за собой. Отличился в прыжках в высоту среди мужчин – Максим Недосеков, а быстрее всех преодолела стометровую дистанцию с барьерами – Эльвира Герман.

Перечисленные имена уже золотыми буквами вписаны в историю белорусского спорта. Именно благодаря усилиям этих атлетов Беларусь поднялась высоко в рейтинге среди стран, участвующих во II Европейских играх. Больше нашей страны медалей лишь у россиян. В группе лидеров уверенно держатся Грузия и Украина.