По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России

Новости Беларуси. На спортивных аренах решается, кому достанутся очередные комплекты наград II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общекомандном зачёте – Беларусь вторая. Больше наград лишь у россиян. В пятёрке лидеров также Грузия, Украина и Нидерланды. Как сегодня распределятся места в этой турнирной таблице – мы ждём результаты соревнований и надеемся на успех наших атлетов.

4 золотые, 3 серебряные, 8 бронзовых – с таким заделом встретила наша сборная этот день на олимпийских стартах Европы.

Ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Какой бы пробы не была медаль – это уже достижение, но а золотых призёров с победой поздравил Президент Беларуси.