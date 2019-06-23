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По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России

23 июня 2019 13:47
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Новости Беларуси. На спортивных аренах решается, кому достанутся очередные комплекты наград II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России-1

4 золотые, 3 серебряные, 8 бронзовых с таким заделом встретила наша сборная этот день на олимпийских стартах Европы.

В общекомандном зачёте Беларусь вторая. Больше наград лишь у россиян. В пятёрке лидеров также Грузия, Украина и Нидерланды. Как сегодня распределятся места в этой турнирной таблице мы ждём результаты соревнований и надеемся на успех наших атлетов.

По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России-4

Ведь, как говорится, дома и стены помогают. Безусловно, и та колоссальная поддержка, которую оказывают наши болельщики.

Серебро Екатерины Галкиной. Победа гимнастки на II Европейских играх в 10 фото

Какой бы пробы не была медаль это уже достижение, но а золотых призёров с победой поздравил Президент Беларуси.

По количеству медалей на II Европейских играх Беларусь уступает лишь России-7

# Европейские игры # Фотофакт

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