10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Каких успехов белорусские атлеты достигли за три дня II Европейских игр

Новости Беларуси. Яркие победы наших спортсменов. 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Такой медальный урожай у белорусских атлетов за три дня Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне спортсмены разыграли 36 комплектов наград. И копилка белорусской сборной заметно потяжелела. Одни только самбисты выиграли 8 медалей, одна из которых высшей пробы у самой юной участницы нашей команды.



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