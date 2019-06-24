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10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Каких успехов белорусские атлеты достигли за три дня II Европейских игр

24 июня 2019 06:23
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Новости Беларуси. Яркие победы наших спортсменов. 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Такой медальный урожай у белорусских атлетов за три дня Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне спортсмены разыграли 36 комплектов наград. И копилка белорусской сборной заметно потяжелела. Одни только самбисты выиграли 8 медалей, одна из которых высшей пробы у самой юной участницы нашей команды. 

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»

10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Каких успехов белорусские атлеты достигли за три дня II Европейских игр-1

Два золота, серебро, бронза у гимнасток, 3 золота и 3 серебра –  у легкоатлетов, 2 бронзы – у акробатов. Какой бы пробы не была медаль – это уже огромное достижение, но а обладателей золотых наград с победой поздравил Президент. Итак, в общекомандном зачете мы – вторые. Лидирующую позицию по-прежнему уверенно удерживают россияне. 

Президент Беларуси: «Успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд»

# Европейские игры # Фотофакт

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