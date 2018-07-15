Александр Лукашенко посетит финальный матч ЧМ по футболу. За кого будет болеть Президент Беларуси?

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту «Внуково» около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присутствовать на главных событиях мундиаля Президент будет по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Как рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко внимательно следил за событиями на мундиале – матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф. Белорусский лидер в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира – российской сборной.

Ну а на вопрос, за чью команду будет болеть наш президент, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Александр Лукашенко – за красивый и результативный футбол.