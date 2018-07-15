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Александр Лукашенко посетит финальный матч ЧМ по футболу. За кого будет болеть Президент Беларуси?

15 июля 2018 11:39
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в аэропорту «Внуково» около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Присутствовать на главных событиях мундиаля Президент будет по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Как рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, Александр Лукашенко внимательно следил за событиями на мундиале – матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф. Белорусский лидер в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира – российской сборной.

Ну а на вопрос, за чью команду будет болеть наш президент, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Александр Лукашенко – за красивый и результативный футбол.

# Чемпионат мира по футболу # Александр Лукашенко # Фотофакт

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