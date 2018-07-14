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Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией

14 июля 2018 17:24
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На чемпионате мира по футболу уже определился первый медалист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Санкт-Петербурге завершился матч за бронзу российского мундиаля.

На «Зенит-Арене» встречались сборные Англии и Бельгии. Футболисты обеих команд были настроены более чем решительно. Однако сегодня фортуна была на стороне «красных дьяволов».

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-1

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-3

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-5

Сборная Бельгии – обладатель бронзовых медалей чемпионата мира. В решающем матче команда Роберта Мартинеса переиграла англичан – 2:0. Таким образом, бельгийцы выиграли свои первые медали на чемпионатах мира.

Еще перед началом этой встречи оба главных тренера прекрасно знали сильные стороны друг друга – у англичан это стандартные положения. У бельгийцев – быстрые контратаки. Несмотря на невзрачный матч, который выдали эти команды на групповой стадии, сегодня все ждали более яркой игры. И англичане, и бельгийцы достаточно неплохо провели турнир. И в последней встрече терять было уже нечего.

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-8

Бельгийцы распечатали ворота Джордана Пикфорда достаточно быстро. И, что не удивительно, после грамотной контратаки, замыкающим звеном которой стал Тома Менье.

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-11

После пропущенного гола англичане завладели мячом, но до опасных моментов не доходило. А вот у бельгийцев игра шла. Во время одной из атак Де Брёйне был близок к голу, но на этот раз вратарь англичан спас команду.

Складывалось ощущение, что красные были дезориентированы столь ранним пропущенным голом. Попытки отыграться у островитян были, но бельгийцы действовали куда острее.

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-14

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-16

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-18

Во втором тайме Гарет Саутгейт выпустил двух нападающих – Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда. Отчасти благодаря их усилиям атака англичан заиграла по-новому. Игра пошла обоюдно острая. В такие моменты говорят: игра без центра поля.

Отличная возможность сравнять счет была у Эрика Дайера. Один в один он переиграл Тибо Куртуа, но грамотно ситуацию прочитал защитник бельгийцев Тоби Алдервейрелд , практически с линии ворот выбив мяч.

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-21

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-23

Примерно за 10 минут до финального свистка родоначальники футбола поняли, что отступать уже некуда. Англичане всеми силами атаковали, бельгийцы же продолжали искать свое счастье в контратаках. Во время одной из таких атак Эден Азар забил второй гол.

Пожалуй, это и стало точкой в матче. Англичане опустили руки и ничем существенным ответить не смогли. 2:0 – абсолютно заслуженная победа сборной Бельгии.

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-26

Бельгия завоевала бронзу на ЧМ по футболу. Самые яркие моменты матча с Англией-28

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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