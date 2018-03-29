«Мы очень довольны ходом подготовки ко II Европейским играм»: делегат ЕОК

Новости Беларуси. Представители Национальных олимпийских комитетов и чиновники ЕОК продолжают оценивать степень готовности Минска ко вторым Европейским играм, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этой неделе гости посетили ряд спортивных сооружений столицы, в числе которых главный объект грядущего форума – стадион «Динамо». Именно здесь 21 июня 2019 года состоится открытие форума. Основные работы на главной арене уже завершены, в данный момент ведется отделка внутренних помещений и монтаж кровли. К концу мая обновленный стадион будет полностью готов.

Напоминаем, что на Европейские игры планируют приехать 4000 атлетов из 50 стран, они разыграют награды в 15 видах спорта. В большинстве из них спортсмены поборются и за олимпийские лицензии на игры в Токио.

Пирс О’Каллаган, делегат ЕОК:

Мы очень довольны ходом подготовки ко II Европейским играм. Объекты уже в той готовности, когда можно проводить соревнования. Деревня для спортсменов удовлетворяет требованиям. Мы уверены, что мультифорум пройдет на самом высоком уровне.