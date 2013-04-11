Белоруска Елена Чичкан стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 58 кг

Новости Беларуси. Белоруска Елена Чичкан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории 58 кг. 19-летняя спортсменка в сумме двоеборья подняла 213 кг (95 в рывке и 118 в толчке).

Второе место заняла румынка Елена Томы, третьей стала албанка Ромела Бегай.

Награда белоруски стала первой для нашей команды на этом европейском первенстве. Возможность пополнить белорусскую копилку есть у Анны Батюшко, Дины Сазановец, Олега Хугаева, Александра Макаренко и Олега Лобана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».