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Белоруска Елена Чичкан стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 58 кг

11 апреля 2013 10:47
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Новости Беларуси. Белоруска Елена Чичкан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории 58 кг. 19-летняя спортсменка в сумме двоеборья подняла 213 кг (95 в рывке и 118 в толчке).

Второе место заняла румынка Елена Томы, третьей стала албанка Ромела Бегай.

Награда белоруски стала первой для нашей команды на этом европейском первенстве. Возможность пополнить белорусскую копилку есть у Анны Батюшко, Дины Сазановец, Олега Хугаева, Александра Макаренко и Олега Лобана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Тяжелая атлетика

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