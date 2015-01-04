Александр Лукашенко открыл XI Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси

Новости Беларуси. 4 января вечером в Минске состоялось открытие XI Рождественского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Игры, которые вот уже более 10 лет дарят праздник любителям ледовых баталий.

С каждым годом этот, как его некоторые называют, неофициальный чемпионат мира среди любителей хоккея, открывается с новой стороны, преподносит приятные сюрпризы. То в виде легендарных хоккеистов-участников игр, то в виде команд-темных лошадок, которые иногда заставляют поволноваться традиционных фаворитов турнира. Несомненно, сюрпризы будут и в этот раз.

Об XI Рождественском турнире уже по праву можно говорить в настоящем времени – во Дворце спорта завершилась церемония открытия. Как бы корреспонденты СТВ ни старались заранее разузнать какие-то конкретные нюансы и детали этого действа, организаторы и режиссеры хранили невозмутимое молчание. Видимо, чтобы сохранить интригу.

Говорили лишь о том, что шоу будет «технически насыщенным». Но, конечно, такой сухой формулировкой не передашь всех красок того, что болельщики увидели на льду. Лазерная феерия, настоящий карнавал, воздушные акробаты.

Зрителей, болельщиков и участников XI Рождественского турнира поприветствовал президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что нынешнее первенство продолжает своеобразный марафон соревнований международного уровня и поздравил любителей хоккея со стартом очередного спортивного сезона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совсем недавно наша страна принимала чемпионат мира по хоккею, который привлек внимание огромного количества болельщиков. Именно в Минске был установлен новый рекорд посещаемости матчей чемпионата мира, а само первенство президент Международной федерации хоккея назвал лучшим в истории. И сегодня уже неофициальным чемпионатом мира среди команд-любителей по хоккею, каким стал минский Рождественский турнир, мы продолжаем своеобразную эстафету международных соревнований и даем старт очередному спортивному сезону. Проведение такого значимого мероприятия в первые дни нового года является еще одним подтверждением высокой роли спорта в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.

Я убежден, что нынешние соревнования подарят участникам и гостям турнира незабываемое и красивое зрелище. С наступившим вас Новым годом, дорогие друзья! Желаю вам здоровья, счастья и, самое главное, удачи. Пусть сбудутся ваши мечты, а в домах царят покой и согласие. XI Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента страны объявляю открытым.

В 2015 году на неофициальном чемпионате мира по хоккею (именно так называют Рождественский турнир) сразу два новичка: команда Объединенных Арабских Эмиратов и ледовая дружина из Латвии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто знает, может, игроки из Прибалтики хотят взять реванш за коллег из сборной после напряженного поединка с белорусами на чемпионате мира? Хотя ледовых страстей и без таких параллелей будет предостаточно. Во всяком случае болельщики настроены на зрелищные сражения.

Болельщики:

Я постоянно, все турниры посещаю. Мне сейчас 77 лет, я ветеран физкультуры, спорта и туризма. Бог велел. Поэтому и пришел, и буду все дни болеть.

Все кричат «Беларусь, вперед!» Будем орать, кричать, болеть, полной грудью кричать.

Наша команда самая лучшая, самая сильная. Чемпионат мира все доказал.

Атмосфера очень хорошая. Всегда обычно болеют особенно за нашу команду. Особенно на заключительном этапе, когда решающие матчи.

Мы приехали из Калининграда к маме и подгадали так, что чемпионат начинается. И специально пришли.

Олег Антоненко, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Хороший хоккей словаки показывают, скоростной. Добротная команда, которая не отбрасывается не глядя, все четко, как положено, как по учебнику. Довольно не просто складывается игра. Если раньше приезжали любители, то сейчас практически во всех командах приезжают люди, которые либо играли на хорошем уровне, либо где-то из второй-третьей лиги, но таких просто рядовых любителей хоккея, наверное, единицы остались.