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Матч между Беларусью и Словакией откроет XI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента 4 января

03 января 2015 17:22
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Новости Беларуси. 2015 год начинается со значимого спортивного события. В Минск приезжают спортсмены, чтобы скрестить клюшки на XI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

В этом году нашу столицу прибудут сборные из 7 стран – России, Германии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии, Финляндии и Швейцарии. Беларусь представит команда Президента.

Первый матч между нашей сборной и командой Словакии состоится уже завтра, 4 января, во Дворце спорта.

Хоккейные дружины готовятся к турниру, делятся впечатлениями и ожиданиями. Какой хоккей увидят белорусы и на что готовы спортсмены ради «золота» турнира, узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Место хоккейных встреч изменить нельзя. Недавно Минск принимал чемпионат мира по хоккею. Сегодня в нашу столицу вновь прибывают любители этого вида спорта. Уже завтра команды из разных стран мира скрестят клюшки на Рождественском турнире.

Дружина из Словакии проведет свою первую игру с белорусской сборной 4 января. Говорят, что мачт с нашей командой – это отличная возможность показать красивый и мужественный хоккей.

Лацо Шилль, защитник хоккейной команды Словакии:   
Мы много раз играли в Беларуси. У Лукашенко хорошая команда, но мы знаем, что победим завтра.

Владимир Кутка, менеджер хоккейной команды Словакии:        
Мы настроены на победу, конечно. Но для нас, в первую очередь, это возможность сыграть с другими командами и еще раз встретиться на льду.

Пока команде из Германии ни разу не удавалось пробиться в финал Рождественских турниров. На этот раз хоккеисты намерены показать свой лучший результат. У многих членов команды за плечами опыт профессиональных выступлений. И сразиться на льду, где еще недавно мерились силами лучшие сборные мира, - для них еще одно спортивное достижение. 

Тино Боос, нападающий хоккейной команды Германии:
Я смотрел игры чемпионата мира по хоккею. рад снова окунуться в эту бурю эмоций. Я знаю, на сколько хорошо подготовленные команды выступают на этом турнире. 

На неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любителей рейс команды Швейцарии опоздал примерно на час. К тому же, у одного из хоккеистов где-то затерялся багаж. Но, как оказалось, хоккеисты Швейцарии в приметы не верят. Тем более, что клюшка не везде пригодится - кроме насыщенной спортивной, хоккеистов ждет и богатая культурная программа. 

Бруно Штек, защитник хоккейной команды Швейцарии:
Мне очень нравится, что в Беларуси много внимания уделяют спорту. К чемпионату мира у вас построили много ледовых арен. Но мне интересна и культура Беларуси. Поэтому мы захотели посетить Музей Великой Отечественной войны и еще нам советовали заглянуть на Комаровский рынок.

В XI Рождественском турнире участвуют 8 команд. На лед выйдут дружины из Германии, Словакии, России, Финляндии и Швейцарии. Впервые скрестят свои клюшки спортсмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Латвии. Нашу страну представит команда Президента. За всю историю соревнований белорусы 8 раз становились обладателями золотого кубка турнира. Дважды успех праздновали россияне.

Вадим Бекбулатов, капитан хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Должны мы выиграть, в принципе. У нас все-таки команда сильнее. Но, судя по прошлому году, мы с ними два раза встречались (в группе и полуфинале), они нам нервы потрепали очень прилично.

На предварительном этапе участники сыграют в двух группах, после чего дружины сразятся за бронзовые награды. Победители в своих группах встретятся в финальном поединке.

Матчи команд группы А пройдут во Дворце спорта. Там состоится и торжественная церемония открытия.

Вторая четверка померяется силами на малой площадке «Чижовка-Арены». 

Игорь Рачковский, председатель Белорусской федерации хоккея:
Единственное нововведение этого турнира, что он будет проходить: 1 группа, финал, полуфинал, матч за третье место на «Чижовка-Арене». Учитывая то, что в Минске в прошлом году прошел чемпионат мира (это форум гораздо более высокого уровня), то, конечно, все службы готовы.

Символично, что в преддверии большого праздника хоккеисты навестят ребят из детских домов. Без благотворительной акции «Рождественская традиция» не проходит уже ни один Рождественский турнир.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Игорь Рачковский # Вадим Бекбулатов # Бруно Штек # Тино Боос # Владимир Кутка # Лоцо Шилль

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