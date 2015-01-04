Рождественский хоккейный турнир в Минске: зачем игроки из ОАЭ делали прививки и на что рассчитывают словаки

Новости Беларуси. Для экономики столицы рождественские игры – хорошая возможность пополнить бюджет. Гостиницы Минска сейчас заполнены на 75%. В том числе и за счет приехавших болельщиков.

Интригой и главным дебютом турнира называют самую загадочную ледовую дружину из Объединенных Арабских Эмиратов, где обычно под 30 градусов тепла, а снега в глаза не видели. Но популярность этого вида спорта там растет. И первую сборную страны для участия в чемпионатах мира, кстати, тренировал белорус Юрий Файков.

Вторые дебютанты турнира – команда Латвии. В ее составе много игроков с опытом выступления на международной арене. Бывшие профессионалы, выступавшие за клубы не только Латвии, но России и Америки. И даже депутаты латвийского Сейма.

Эффектные передачи и попадания в «десяточку». Рождественский турнир – это не просто игры высокого класса, но и настоящее шоу для болельщиков.

Уже в 11 раз спортивный праздник собирает в Минске ледовые дружины с разных точек планеты. В 2015 году в рядах прибавление: сборная Латвии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, дебютанты турнира первыми приняли и игровую эстафету. В матче со Швейцарией Ахмед – вратарь команды ОАЭ – уверено держит оборону, а нападающий Саид старается не упустить шайбу. Лед во Дворце спорта хорош, но «обкатывать» Минск впервые они начали вовсе не здесь.

Всего несколько часов после перелета – и на лед. Правда, на пируэты здесь арабские хоккеисты Ахмед и Саид так и не решатся. Все-таки людей многовато, да и коньки не профессиональные, а взятые на прокат. Впрочем, и без этого эмоций масса: ведь покататься так – практически под открытым небом – дома они не смогут.

Вопреки стереотипам, в жарких Эмиратах хоккей не только любят, но и умеют в него играть. Сборная выигрывала Кубок Азии и дважды участвовала в чемпионатах мира по хоккею в третьем дивизионе.

Результат весомый, ведь интерес к игре возник только в 2000 году, как раз после первого визита нашего Президента в Эмираты. Кстати, во время последнего посещения ОАЭ Александром Лукашенко в Абу-Даби состоялся товарищеский матч. Тогда со счетом 13:7 выиграла команда Президента Беларуси.

Саид аль Нулими, нападающий команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Была очень сильная игра. Команда Президента очень сильная. Мы тоже играли хорошо, в первом периоде шли нога в ногу с соперниками, но во втором периоде команда Президента Беларуси обыграла нас подчистую фактически. Беларусь очень сильная в плане хоккея держава.

Ахмед аль Джахери, вратарь команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Первая игра с белорусами в Абу-Даби подарила массу впечатлений. Все было на очень хорошем уровне. Надеюсь то же самое увидеть здесь, в Минске. Кстати, Минск мне уже очень понравился и я хочу стать лучшим вратарем вашего турнира.

Кстати, долгое время сборную ОАЭ тренировал белорус Юрий Файков. Вратарь Ахмед и нападающий Саид как раз-таки его воспитанники, поэтому с нашей страной они давно познакомились заочно, а теперь уже воочию пытаются не упустить ни детали.

Катание на мобильном катке, новогодняя елка и даже фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Единственный минус – еле ощутимый плюс на улице.

Перед вылетом всем игрокам на всякий случай сделали прививки против гриппа, но от слякоти это не спасает. В родном Абу-Даби сейчас около 25 со знаком плюс. Ребята как настоящие хоккеисты держатся, но акклиматизация – дело серьезное. Впору отогреваться горячим кофе. А тем временем и на ужин пора.

В ресторане гостиницы вся команда в сборе. Белорусские продукты пришлись по вкусу восточной душе, многие отправились за добавкой. В их числе и Мохамад. Защитник сборной ОАЭ уже знаком не только с нашей кухней, но и страной.

Мохамад Ареф Эльяки, защитник команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Очень хорошие продукты и еда, в этом я убедился еще во время чемпионата мира по хоккею. Тогда же я лично ощутил, что Беларусь действительно очень гостеприимная. Кстати, многие это отмечают и на государственном уровне. Понравилось мне и то, что Беларусь – страна спокойная, с хорошим климатом, особенно летом. У вас приятно находиться.

После сытной трапезы – небольшой перерыв и тренировка. Такое же расписание и у соперников Эмиратов по первой игре – сборной Швейцарии.

Уже на разминке лед готов расплавиться. Любительская команда Швейцарии едва ли не завсегдатай турнира. Приезжает в девятый раз.

Корнель Принц, нападающий команды Швейцарии по хоккею:

Рождественский турнир и прошедший в мае в Минске чемпионат мира убеждают, что страна живет хоккеем. Здесь его очень любят. Мои друзья были на у вас чемпионате, они приехали с массой эмоций. Это был настоящий праздник. Я считаю, это было очень хорошей рекламой для Беларуси и ваша страна отлично себя проявила.

Страна-сосед Швейцарии – Германия – также не обходит стороной Рождественский турнир. И, несмотря на то, что ледовая дружина пока не поднималась выше пятого места, уже в холле гостиницы немецкие игроки излучают уверенность.

Стефан Шауер, нападающий команды Германии по хоккею:

Мне нравится ваша страна и нравится то, что вы настоящая хоккейная нация. Нам тоже есть к чему стремиться.

Кстати, состязание – еще и возможность посмотреть на легенд хоккея с мировыми именами. Российская команда дважды поднимала над головой заветный кубок Рождественского турнира. И в этот раз в составе сборной традиционно много звезд-ветеранов. Среди них и чемпион мира Алексей Яшин.

Алексей Яшин, нападающий команды России по хоккею:

Всегда приятно побывать в Минске. Для меня очень интересно с ребятами провести пару игр, пообщаться. Я думаю, что сегодня будет очень интересно. Та атмосфера, которая царит на таких турнирах, мне очень нравится. Поэтому с удовольствием играю.

Не мог пропустить турнир и Александр Медведев. Экс-президент Континентальной Хоккейной Лиги и заместитель председателя правления «Газпром» в одном лице снова готов выйти на минский лед.

В эксклюзивной интервью телеканалу СТВ именитый любитель делится секретами хорошей формы российской команды. Не обошлось без белорусских ингредиентов.

Александр Медведев, нападающий команды России по хоккею:

Драники – это любимое блюдо не только мое, но и многих наших спортсменов. Молочные продукты, мясные очень вкусные.

Минуте ностальгии на смену придет час любопытства. Если вышивкой словацких хоккеистов не удивить, то льняные и соломенные изделия сделают свое дело. Впрочем, после оказалось: удивили не только они.

Мартын Изсо, защитник команды Словакии по хоккею:

Очень красивый город и страна. У вас хорошие арены, ледовые дворцы. Лучше, чем в Словакии. В Словакии нет таких дворцов.

Мартын в Беларуси впервые, а вот его товарищ по сборной Иван, бывший игрок НХЛ, был в Минске год назад.

Иван Дроппа, защитник команды Словакии по хоккею:

Мне очень понравилась организация турнира. Она была на высоком уровне. Жаль, что мы тогда проиграли Финляндии, но в этом году надеемся выйти в финал. Здорово, что у вас президент играет в хоккей, он делает все для развития этого вида спорта. Хоккей в Беларуси на отличном уровне.

Впереди – целая серия игр и финал 7 января. Кому же достанется кубок победителя XI Рождественского турнира – интрига.

Но, в отличие от других игр, проигравших здесь быть не может. Сувениры, фотографии и, конечно же, непередаваемые эмоции – каждый из игроков увезет домой свою частичку Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.