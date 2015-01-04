XI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартовал в Минске

Новости Беларуси. Новый спортивный сезон открылся в Беларуси. В Минске проходят первые матчи XI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

Первое вбрасывание на турнире уже состоялось. Более того, уже состоялся один матч. Мы уже знаем, кто стал первым автором заброшенной шайбы. Им оказался хоккеист команды Швейцарии.

Корнель Принц, игрок команды Швейцарии:

У соперников очень хорошие защитники, но мне помогли партнеры. Я набрал очень хорошую скорость и смог пробить вратаря. Это моя первая, но не последняя шайба.

Команда Швейцарии сыграла вничью в стартовом поединке с командой Объединенных Арабских Эмиратов – 6:6.

ОАЭ – это дебютант турнира. Это самая экзотическая, самая южная команда за всю историю турнира. Правда, как признались дебютанты, к жарким ледовым баталиям они готовы. Опасаются они, скорее, не соперников, а белорусскую зимнюю погоду. И даже перед вылетом в Минск всей командой сделали прививки от гриппа.

Али Аль-Мазруе, игрок команды ОАЭ:

Очень холодно, но как-то могли привыкнуть к погоде, нормально. Когда уехали из Эмиратов, было 20 градусов тепла. У нас там есть песок, а снега нет. Очень красиво в Беларуси.

Любовь к хоккею в этой жаркой стране прививали в том числе и белорусы. Там много лет работали наши специалисты. И даже 4 января на лед в составе дебютантов вышли белорусы. Гости просто не смогли собрать полный состав для участия.

А вот болельщики арену заполнили до отказа. Уже со стартового матча они как всегда холодную погоду на улице обещают компенсировать горячей поддержкой на трибунах.

Болельщики:

Мы пришли всей семьей (с сыном, с невесткой, с внуком). Это великолепный праздник, мы благодарны нашему государству, что устраивает такие праздники, что людям есть чем заняться, правильный отдых. Спортивный, хороший, здоровый отдых. Так что мы очень благодарны.

Мы очень любим хоккей. Будем болеть за наших и не за наших, за всех.

Нормально будем болеть, хорошо. Пришли посмотреть. Чего дома сидеть?

Во Дворце спорта уже начали подготовку к тожественной церемонии открытия. Она начнется в 18.00.

Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия XI Рождественского турнира на приз Президента Республики Беларусь:

Зрители ждут неожиданные интерпретации. Новые аранжировки очень известных вещей, которые у нас у всех ассоциируются с зимой, со спортом, с хоккеем, здесь мы их попробовали соединить и представить в очень неожиданной форме, неожиданной аранжировке, темпе. Плюс насытив это все всевозможными техническими решениями, световым шоу, лазерным шоу и проекцией мультимедийной.

За 10 лет проведения турнира белорусы выигрывали главный трофей 8 раз, еще дважды чемпионский кубок доставался хоккеистам из России.

Год назад в финале X Рождественского турнира команда Президента Республики Беларусь одолела россиян в серии буллитов. Эти команды и сегодня в числе главных фаворитов. Однако «звездные» игроки российской команды едут в Минск не только за спортивными победами, но и за царящей на турнире атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Яшин, игрок команды России:

Всегда приятно побывать в Минске. Для меня очень интересно с ребятами провести пару игр, пообщаться. Хотелось бы играть со всеми, но, я так понимаю, две группы там, будет по-разному. Атмосфера, которая царит на таких турнирах, мне очень нравится. Поэтому с удовольствием играю.