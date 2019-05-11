Александр Лукашенко оценил готовность Студенческой деревни к приёму участников II Европейских игр. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Общий дом для 4 тысяч атлетов. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общежития в ней по условиям проживания теперь на уровне трехзвездочного отеля. Практически готовы к приему делегаций кухня и столовая. С подробностями – корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Во время II Европейских игр этот студенческий городок превратится в настоящую спортивную деревню. Проживать здесь будут участники официальных делегаций – это 9 общежитий, которые рассчитаны на 10 тысяч мест. На время соревнований комплекс закроют специальным периметром, попасть через который смогут только представители, у которых есть специальная аккредитация. Во время игр в городке будут жить команды из 50 стран. Это около 6 тысяч человек. Сегодня практически всё готово к приему гостей. Свои двери для делегаций комплекс распахнет уже 15 июня. Спортивный быт организуют по самым высоким стандартам. Атлетам для максимальных результатов необходим особый уровень комфорта. Все детали подготовки к континентальным соревнованиям глава государства контролирует лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть то, что мы планировали тогда по проекту, здесь всё застроили? Больше ничего не будет? Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Здесь всё застроено. Здесь так называемая временная инфраструктура.

Жилье в Студенческой деревне после реконструкции и ремонта практически будет доведено до уровня трехзвездочных отелей. Так что студенты, которые сейчас получили места в других общежитиях, после Европейских игр вернутся в гораздо более комфортные условия. Да и мест станет больше. В 2020 году в Беларуси комнаты получат 97 % обучающихся в вузах.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Понятно, что не все одинаковые учреждения образования. Например, у Университета физической культуры на сегодняшний момент только 56,2 % обеспеченность местами. Поэтому будем подтягивать. Александр Лукашенко:

Значит, всё это мы будем делать, будем разрабатывать места в общежитиях. Но нам надо подумать о закреплении студентов. Столько денег тратим, создаем места для обучения, лабораторные, аудитории и так далее для обучения, общежития... Закончили учебу – кто куда. Ты пришел учиться, врачом хочешь стать – иди работай врачом.

Европейские игры для нашей страны – не только имиджевый проект. Это мощный толчок для развития. Сейчас активно обновляется инфраструктура. Но в погоне за новинками главное – не потерять из вида действующие объекты культуры, науки и спорта.

Александр Лукашенко подчеркивает: хозяйский подход на вверенных территориях – персональная ответственность каждого министра. Александр Лукашенко:

Надо проверить собственность, особенно там, где отвечает государство: в спорте, культуре – особенно эти два ведомства. Твой вопрос – это вопрос собственности. Мы создаем, молимся… Разбили, добили, как Дворец спорта этот старый. Уже на моей памяти третий раз его ремонтируем капитально. Поэтому спрашивать надо. В этом Дворце спорта взяточников была куча. Свечками взятки брали. А поддерживать то, что им отдали в эксплуатацию, – не поддерживают. И там не одна сотня этих бездельников ходит. Поэтому займитесь вопросами собственности.

Опыт возведения к Европейским играм современных строительных конструкций по экономным технологиям глава государства рекомендует взять на вооружение. Главное – все построенные к соревнованиям объекты по максимуму использовать и после стартов. Например, этот обеденный зал для атлетов переоборудуют в универсальный спортзал. «Скоро наша Синеокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

Столовая по размерам и масштабу действительно больше напоминает спортивный зал. Одновременно здесь могут, например, пообедать до 2 тысяч человек. Причем обслуживать спортсменов будут круглосуточно 650 специалистов. Александр Лукашенко:

Это самая лучшая школа. Они увидят, они почувствуют требования. Это то, что надо. Главное, их потом не растерять. И списки должны остаться, мы будем их приглашать и использовать на самом высоком уровне. В ежедневном меню как минимум две с половиной сотни блюд из поваренных книг со всего мира. Но готовить их будут преимущественно из белорусских продуктов.

Анатолий Сивак:

Сегодня заключен 91 договор с поставщиками. Практически все поставщики наши, кроме того, что у нас не производится. Александр Лукашенко:

Тоже держи на контроле. Это большие деньги, это большие объемы для питания. Это поддержка и нашему производителю. Анфимов придет, проверит на предмет того, насколько мы тут использовали свое. Мы должны показать свое лицо: свою продукцию, свою культуру.

Самая многочисленная команда прибудет из России. Разместится она рядом с нашими спортсменами. В распоряжении каждой сборной – офис, жилые комнаты и медблоки. Осталось навести последний лоск: высадить цветы, облагородить территорию. Собственных сил и желания жить в красоте и уюте для этого дела вполне достаточно. Причем не только в пределах Студенческой деревни – в масштабах всей страны.

Александр Лукашенко:

Хорошие деревни надо благоустраивать. Я имею в виду насаждения и прочее. Это должны делать студенты. Надо разрешить и сагитировать их: «Ребята, вот вы здесь учитесь, занимаетесь, выпускники. Привезите, купите, принесите свое деревце, посадите и подпишите, что это ваше. Пусть оно останется». Люди с удовольствием будут делать. Я привожу пример. Я во Дворец Независимости заезжал. Я собрал своих сыновей, говорю: «Так, мы должны вот эти дубы посадить». Они выросли уже, большие, растут.

Наведение лоска, прием гостей – дело, конечно, затратное. Но у рачительного хозяина такие вложения оборачиваются инвестициями.

Александр Лукашенко:

То, что здесь останется в общежитии, так это для студентов. Здесь будут жить студенты. Мы были в блоке питания – это всё будет развезено по Минску: для студентов, для детских садиков, для школьников. Всё-всё-всё будет использовано. И никакого тут воровства и растаскивания не будет. Всё должно быть по-хозяйски. Мы – люди не бедные, можно сказать, но и не богатые, чтобы разбрасываться добром. Всё поработает там две недели, а потом годы должно эксплуатироваться нашими детишками.

Большое число спортплощадок для нас не самоцель. Важнее то настроение и дух единения, которые царят в стране во время международных стартов.