Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований

Новости Беларуси. 11 мая белорусская столица принимает Международную шоссейную велогонку «Кубок Минска», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее маршрут проходит в том числе по улицам, включенным в маршрут групповой велогонки II Европейских игр.

Сегодняшние соревнования дали начало Международной минской велосипедной недели. Старт состоялся у Дворца спорта, там же и финишировали. Основная часть дистанции длиной 176 километров проляжет за городом. Атлеты четырежды объедут Минское море, а затем вернутся в столицу.