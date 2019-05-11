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Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований

11 мая 2019 12:56
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Новости Беларуси. 11 мая белорусская столица принимает Международную шоссейную велогонку «Кубок Минска», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее маршрут проходит в том числе по улицам, включенным в маршрут групповой велогонки II Европейских игр.

Сегодняшние соревнования дали начало Международной минской велосипедной недели. Старт состоялся у Дворца спорта, там же и финишировали. Основная часть дистанции длиной 176 километров проляжет за городом. Атлеты четырежды объедут Минское море, а затем вернутся в столицу.

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований-1

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований-3

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований-5

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований-7

И вниманию автомобилистов. Поскольку часть улиц 11 мая в Минске находится во власти велосипедистов – они перекрыты для движения транспорта. Вечерние старты начнутся в 15.30. На час будет закрыт участок проспекта Победителей от моста над Немигой до агрогородка Ждановичи.

12 мая на время стартов «Гран-при Минска» будет перекрыт практически весь центр. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.

В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований-10

# Велосипед # Фотофакт

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