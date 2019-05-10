«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси
Новости Беларуси. Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Например, уже известны участники зональных игр во всех группах от Речицкого района. Последними здесь за путевку в следующий круг соревнований 10 мая боролись девочки 2008-2010 годов рождения.
Леонид Сивовед, учитель физической культуры Солтановской средней школы (Речицкий район):
Девочки не теряются среди мальчиков и на уроках физкультуры тоже любят с ними покатать мяч. Даже делятся на составы мальчиков и девочек. Соревнованиям таким быть.
Анна Мельниченко, участница соревнований:
В футбол начала играть с детства, где-то с 6 лет. Эта очень увлекательная игра.
Лилия Колоцей, участница соревнований:
Мы очень хотим попасть в финал и стать знаменитыми.
Интрига сохранялась до последнего: победитель определился только в серии послематчевых пенальти. Успеха со счетом 5:4 добилась команда Солтановской средней школы. Она продолжит борьбу за главный приз соревнований.