«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

Новости Беларуси. Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Например, уже известны участники зональных игр во всех группах от Речицкого района. Последними здесь за путевку в следующий круг соревнований 10 мая боролись девочки 2008-2010 годов рождения.

Леонид Сивовед, учитель физической культуры Солтановской средней школы (Речицкий район):

Девочки не теряются среди мальчиков и на уроках физкультуры тоже любят с ними покатать мяч. Даже делятся на составы мальчиков и девочек. Соревнованиям таким быть.

Анна Мельниченко, участница соревнований:

В футбол начала играть с детства, где-то с 6 лет. Эта очень увлекательная игра.