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«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси

10 мая 2019 20:32
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Новости Беларуси. Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят по всей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Например, уже известны участники зональных игр во всех группах от Речицкого района. Последними здесь за путевку в следующий круг соревнований 10 мая боролись девочки 2008-2010 годов рождения.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси-1

Леонид Сивовед, учитель физической культуры Солтановской средней школы (Речицкий район):
Девочки не теряются среди мальчиков и на уроках физкультуры тоже любят с ними покатать мяч. Даже делятся на составы мальчиков и девочек. Соревнованиям таким быть.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси-4

Анна Мельниченко, участница соревнований:
В футбол начала играть с детства, где-то с 6 лет. Эта очень увлекательная игра.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси-7

Лилия Колоцей, участница соревнований:
Мы очень хотим попасть в финал и стать знаменитыми.

Интрига сохранялась до последнего: победитель определился только в серии послематчевых пенальти. Успеха со счетом 5:4 добилась команда Солтановской средней школы. Она продолжит борьбу за главный приз соревнований.

«Хотим попасть в финал». Районные этапы республиканских соревнований «Кожаный мяч» проходят в Беларуси-10

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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