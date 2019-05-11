«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» – соревнования для профессиональных спортсменов.

Более 150 велосипедистов из 12 стран на протяжении четырех часов преодолевали 176 километров. Большая часть дистанции пролегала за чертой города – вокруг Заславского водохранилища спортсмены проехали 157,5 километров. Сильнейшим стал наш чемпион мира на велотреке Евгений Королек.

Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:

Очень приятно выступать дома, когда болельщики… Когда знаешь каждый угол, дороги, каждый день там тренируешься.

Во время гонки я думал: даже если пойдет очень сильный дождь, все равно я буду доезжать, потому что родные стены греют.