«Скоро наша Синеокая превратится в хлам». Президент призвал активнее использовать посуду из стекла

Не везде стремление к экономии работает в плюс. Дешевый пластик Президент требует вывести из оборота. Во всем цивилизованном мире на столе – стекло. Причем переработанное и не один раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хватит этого пластика. Мало то что травим людей, так мы еще и засоряем природу. И скоро наша Синеокая превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать. У нас же мощности есть. У нас же бумаги – сколько хочешь, стекла – сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет на копейку дороже, но человек будет понимать, что он лишних 10 копеек заплатил, так он здоров будет. Это же здоровье. Все от этого отказываются.

Нам надо, как в Швейцарии и Швеции, 50-60 % перерабатывать мусора. А стеклотару вот эту надо всю использовать. Швейцария вообще не производит новое стекло. Она из боя делает всё. И от этого надо уходить. Я не говорю, что это мгновенно, но это надо делать.

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