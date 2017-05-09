Александр Лукашенко – о сборной Беларуси на ЧМ по хоккею: пока играют отвратительно

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. О ситуации в мире, безопасности, развитии регионов и о положении дел в белорусском хоккее – об этом и не только высказался Александр Лукашенко, отвечая на вопросы репортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент:

Май ассоциируется еще и с хоккейным таким периодом. Чемпионат мира идет. Хотели узнать у вас оценку игры нашей сборной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так, как играет наша команда сейчас, это просто людям по нервам. Мы понимаем, что играли с фаворитами. Но ведь и эти фавориты – не супер какие-то великие. Если там цель такая, что надо выиграть у равных, четырех команд, я должен сказать, что бороться надо хотя бы за очко с любой командой. Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы уже договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать.