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Александр Лукашенко подписал заявку сборной Беларуси на участие в XXIII зимних Олимпийских играх

09 мая 2017 13:46
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Новости Беларуси. Белорусская команда примет участие в XXIII зимних Олимпийских играх. Официальную заявку 9 мая подписал глава государства, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

Главные старты четырехлетия пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея. Здесь будет представлено семь видов спорта, включающих в себя 15 зимних спортивных дисциплин. На данный момент отечественные спортсмены борются за право выступить в биатлоне, фристайле, лыжных гонках, конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании. Белорусские атлеты рассчитывают завоевать 25-30 лицензий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белорусские спортсмены

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