Новый тренер БАТЭ: я вообще не загоняюсь, я пришёл работать

В процессе разговора стало известно, что команда выйдет из отпуска в грядущий понедельник, 11 января. С 27 января по 23 февраля у «желто-синих» запланирован сбор в Турции.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Здесь большой клуб, много вокруг клуба ходит сказок. Не знаю, чего можно ожидать. Но я вообще не загоняюсь. Я пришел работать, я должен просто работать и делать свою работу, а там уже как получится.

Эмоционально было очень легко, скажу честно. Было очень легко, потому что поддержка руководителей – и Владимира Ананича, и Виталия Курило. Было очень легко, но попрощаться, сказать два слова коллективу – я, к сожалению, не смог двух слов связать. Там уже были эмоции.

А так, конечно, столько отдать… Но я морально был готов. Я готовился к этому, я хотел этого, я понимал. Мне очень понравилось выражение Виталия Курило. Он сказал: «Да, наверное, я с тобой соглашусь, потому что лучше уйти на год раньше, чем на час позже». Так что я думаю, что я принял такое решение.