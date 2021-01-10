Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. Повержена 31-я ракетка планеты Унс Джабир. Нашей теннисистке понадобилось всего два сета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок продлился 1 час и 8 минут. В первом сете Арина проблем с оппоненткой не ощутила и забрала его в свою копилку со счетом 6:2. Во втором отрезке белоруске все же пришлось поднапрячься, однако благодаря брейкпоинту Соболенко взяла сет 6:4 и игру. В четвертьфинальном поединке соперницей нашей спортсменки станет теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.