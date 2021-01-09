Подопечные Юрия Шевцова вторые в отборе. Итоги матча квалификации на ЧЕ-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу уступила команде Норвегии в выездном матче квалификации чемпионата Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неделей ранее дома подопечные Юрия Шевцова обыграли скандинавов с отрывом в семь мячей. Этот запас должен был стать комфортным для резервного состава.

Если первый тайм не предвещал ничего дурного, 11:10 – минимальное преимущество хозяев, то со второго отрезка у белорусов началась черная полоса. Одним из ключевых моментов матча стала травма нашего голкипера Вячеслава Солдатенко. Сменщики не выручили: 27:19, победа Норвегии. У нас лучшим стал Борис Пуховский. На его счету девять голевых бросков. В отборочной группе наши парни идут вторыми.