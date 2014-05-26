Александр Лукашенко и Владимир Путин поддержали игроков на итоговом мачте ЧМ-2014, а Овечкин выпил из Кубка Чемпионов! (видео)

Новости Беларуси. Судьба чемпионского титула решена. Золото минского планетарного первенства у сборной России. Накануне в напряженной борьбе они одолели команду Финляндии. Свою десятую победу на минском мировом первенстве российские хоккеисты одержали с убедительным счетом — 5:2.

Таким образом сборная России уже в пятый раз в своей истории завоевывает чемпионский титул, а команда Финляндии становится семикратным серебряным призером мировых первенств. Бронзовые медали нынешнего турнира у представителей Швеции.

За финальным поединком наблюдало рекордное количество болельщиков — более 15 тысяч. Лично поддержать участников решающего матча прибыли президенты Беларуси, России и Таджикистана - Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон.

Чемпионат мира по хоккею в Минске завершен. Об официальном закрытии планетарного хоккейного первенства объявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Как и на открытии турнира, часть своей речи он произнес по-русски.

Рене Фазель, президент международной федерации хоккея:

Огромное спасибо, Беларусь!

Дорогие болельщики и подруги, мы любим вас!

Берегите себя!

До свидания!

После окончания финального поединка около сотни болельщиков российской команды собрались у «Президент-отеля», чтобы поздравить триумфаторов мирового первенства. Игроки с удовольствием общались, раздавали автографы и фотографировались. В центре внимания — Александр Овечкин. Именно капитан торжественно вынес на всеобщее обозрение кубок чемпионов мира, который по известной хоккейной традиции тут же и наполнили.

Несмотря на то, что команду уже ждал в аэропорту чартерный рейс в Москву, спортсмены успели пообщаться с журналистами. Хоккеисты заметно устали, но не переставали улыбаться и говорить комплименты в адрес организаторов мирового первенства. Главный тренер сборной Олег Знарок признался, что очень доволен выступлением своих подопечных и в целом проведением чемпионата в Минске.

Александр Овечкин:

Мы играли, как дома. Все русскоязычные, поэтому приняли нас хорошо.

Было сложно, играли против сильных команд.

Олег Знарок, главный тренер сборной команды России по хоккею:

Организация была великолепной.

Евгений Медведев, игрок сборной команды России по хоккею:

Хочется сказать слова благодарности организаторам. Шикарный турнир, все на высшем уровне. Мы проводили чемпионат, словно дома. Болельщики нас поддерживали колоссально. От лица команды - спасибо каждому болельщику, который участвовал в наших победах.

Следили за финалом чемпионата мира не только на Минск-арене, но и во всех уголках белорусской столицы. После разрешения интриги народные гулянья продлились до самого утра. В 1.30 после полуночи минчан и гостей столицы ожидало яркое пиротехническое шоу.