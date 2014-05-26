Детский хоккей в Беларуси – один из самых популярных видов спорта

Новости Беларуси. Он красив и изящен! Устоять перед его величеством, хоккеем порой невозможно! Но чтобы добиться успехов в этом поистине мужском спорте, нужны годы тренировок. Как говориться, чемпионами не рождаются – ими становятся!

В Беларуси более 5000 тысяч юных хоккеистов. Но только самые упорные из них станут звёздами большого хоккея.

Игорь Сафонов, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Хоккейная школа начинает официальный набор с 7 лет. Но в последние года есть такая тенденция, что дети приходят раньше. Есть платные группы. Сейчас и с 5 лет приходят дети, чтобы посмотреть: что, как, получится или нет. Чтобы в дальнейшем посмотреть, стоит заниматься или не стоит.

Детский хоккей в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. За прошлый год на поддержку будущих Грабовских и Денисовых государство направило более трёхсот миллиардов рублей.

Правда, кто из юных спортсменов станет звездой хоккея, можно ссудить только по прошествии нескольких лет.

Игорь Сафонов, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Где-то спустя года три, начинают понемногу проявляться: кто-то по физическим данным, кто-то не хочет ходить. Они начинают потихоньку отсеиваться. А остальных оставляем – они занимаются дальше.

Этим ребятам по 12. Но несмотря на столь юный возраст, они знают, что такое настоящий труд. Их день начинается не за школьной партой, а на «горячем» льду. И только после тренировки, на которой выкладываются по полной, они отправляются в школу. И так шесть раз в неделю! Но такой расклад вовсе не пугает ребят: они знают к чему идут!

Геннадий Колесов, учащийся СДЮШОР «Юность»:

Хоккей – это моя жизнь! И я выбрал свой путь и играть, как Илья Ковальчук! Я хочу попасть в НХЛ и играть за «Детроид Ред Уингз».

Алексей Снытко, учащийся СДЮШОР «Юность»:

Для начала я хочу стать хорошим вратарём и попасть в МХЛ, потом уже в КХЛ. Я хочу ровняться на Андрея Василевского. Ему сейчас 19 лет, и он уже играет в «Тампа Бэй». И я тоже так хочу, только в «Монреаль Канадиенс».

Хоккей делает из мальчиков настоящих мужчин!

Дети, которые тренируются на сухом льду, гораздо реже болеют простудой и прочими заболеваниями. Также благодаря ношению коньков хоккей поможет избавить ребенка от плоскостопия и сколиоза.

Несмотря на дорогую стоимость экипировки, родители не перестают приводить детей в хоккейные секции! И всё для того, чтобы их чадо оказалось поближе к своей заветной мечте!

Ян Филипов, учащийся СДЮШОР «Юность»:

Я хочу стать, как Евгений Малкин, он очень скоростной и у него сильный бросок!

Герман Пироговский, учащийся СДЮШОР «Юность»:

Я с самых малых лет очень мечтал заниматься хоккеем! Мой любимый игрок – Павел Дацук (Росби). Павел Дацук мне нравится потому, что у него великолепные руки, хорошая скорость, его невозможно практически поймать на льду! И я хочу на него поравняться, попасть в НХЛ.

Прежде, чем отдать ребёнка в хоккей, нужно учитывать, что это – командная игра! Она подойдёт для детей коммуникабельных. Тех, кто легко чувствует себя в любом коллективе.

Игорь Сафонов, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Самое главное – желание! Стремление. У ребёнка должен быть азарт, чтобы он был в игре! Нравилось ему вступать в единоборства, в борьбу! Всегда с шайбой быть, голы забивать!

Вы узнали в этих словах своего ребёнка? Тогда добро пожаловать в хоккей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.