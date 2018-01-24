С лёгкой руки Глеба. Сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций

24 января в Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций – нового турнира УЕФА для сборных, призванного заменить большинство товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-спорт».



55 сборных разделены на четыре лиги. Белорусы попали в лигу "D" с еще 16-ю дружинами. Что же до самой жеребьевки, то футболисты Сан-Марино, Молдовы и Люксембурга будут соперниками сборной Беларуси в группе II.

Любопытно, что одним из участников жеребьевки был известный белорусский футболист Александр Глеб. При его непосредственном участии свои места в трех других квартетах получили и остальные команды слабейшего дивизиона Лиги наций.



Групповой этап стартует 6 сентября 2018-го, а финиширует в ноябре 2019 года. Победители четырех квартетов встретятся друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы-2020.