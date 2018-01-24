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Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?

24 января 2018 13:53
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Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси 24 января озвучил состав нашей сборной на зимних играх в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?-1

28 спортсменов в 6 видах спорта представят страну на главных стартах четырехлетия. Приятно, что чемпионы сочинских игр так же в списках: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Алла Цупер и Антон Кушнир. Всего в Пхенчхане будет разыграно 102 комплекта наград. Белорусы заявлены в биатлоне, фристайле, шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках и горнолыжном спорте.

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Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?-4

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане:
Мы постоянно находимся в контакте с тренерами и беседуем, рассуждаем о каких-то возможных проблемах. В каком настроении? В настроении в общем-то хорошем. Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой, все планы, которые мы себе ставили в ту программу подготовки, организационные мероприятия, они на сегодняшний день, выполнены в полном объеме.

В Минске в штаб-квартире НОКа состоялась презентация спортивной экипировки белорусских олимпийцев. 

Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?-7

Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?-9

# Фотофакт # Александр Барауля # Зимняя Олимпиада – 2018

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