Александр Кудрявцев, БК «Цмоки-Минск»: Баскетбол у нас пока катится к упадку

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает игрок баскетбольного клуба «Цмоки» и сборной Беларуси Александр Кудрявцев.

Сезон завершен. Вы успели прийти в себя или еще нет?

Александр Кудрявцев:

Немножко отошел, конечно. Но мне нужно несколько больше времени, чтобы это произошло.

Время у вас будет.

Александр Кудрявцев:

Я надеюсь.

Чемпионский титул – это все-таки самые свежие воспоминания, которые у нас на слуху. Скажите, каково это – играть в чемпионате, когда итог уже как бы заранее известен.

Александр Кудрявцев:

К огромному сожалению, команды Могилева и «Гродно-93» не доставили нам какого-то серьезного сопротивления. Итог был предсказуем. И, в принципе, я и все мои партнеры ждали быстрейшего окончания, чтобы уйти в отпуска и отдохнуть после тяжелого и насыщенного сезона именно в Лиге ВТБ, а не после чемпионата Беларуси. Это, конечно, немножко разочаровывает меня как белоруса, потому что я хочу, чтобы баскетбол в Беларуси рос, развивался как можно быстрее и команды и игроки становились более конкурентоспособными другим странам, иностранцам.

Неужели не появилось ни одного человека в белорусском чемпионате, кто стал новым лицом, открытием? Кто-то из молодых парней, может быть, подтянулся? Кто-то запомнился?

Александр Кудрявцев:

Вы знаете, я могу только привести в пример нашу младшую команду – «Цмоки-2». Да, там есть пару ребят, которые показывают результат, которые стали лучшими снайперами чемпионата. Это Белянков, это Рубинштейн, тот же Сергей Козлов. Но этого мало, мне кажется. Все-таки троих человек выпустить в этом году из большой системы «Цмоков» – это все-таки мало. Хотелось бы, чтобы хотя бы человек 10 выходило, чтобы попадали во взрослые команды, чтобы росла конкурентоспособность. Чтобы каждая команда, и «Гродно» дополнялось, и Могилев, и тот же Гомель, и, возможно, Брест присоединится к баскетбольной карте. И тогда, когда уровень чемпионата будет конкурентоспособный, тогда наши игроки смогут выходить на более высокий уровень.

Играть с «Гродно-93» финальные матчи было вам не очень интересно в виду вашего явного превосходства. А как вы сами себя заводили на эту игру, мотивировали? Может быть, придумывали пари: «я сегодня наберу 30 очков, я сделаю трип-дабл, вместе мы забросим 140 очков». Не было таких споров?

Александр Кудрявцев:

Во-первых, у нас был очень хороший мотиватор – это главный тренер. Он мотивирует очень оригинально. Например, для меня было бы интересно, если бы я поставил себе задачу сделать как можно больше перехватов в игре. То есть Бранко, как я понял, хотел как можно больше ассистировать. В принципе, мы хотели показать, конечно, красивый баскетбол. Все-таки в Могилеве зрители собрались, в Гродно на первых двух встречах был практически полный зал. Все-таки Беларусь, эти регионы, нас вживую не видели на протяжении года.

Да, главных белорусских звезд на сегодняшний день. И сколько у тебя перехватов?

Александр Кудрявцев:

Получалось в какой-то игре шесть, в какой-то – пять, в какой-то – чуть-чуть поменьше.

У вас есть болельщики, которые приходят на игры, смотрят. Как они мотивируют? Может быть, кричалки новые какие-то придумывают?

Александр Кудрявцев:

Кричалки, конечно, не слышны – все-таки на «Минск-Арене» не только не докричишься, там больше внимания акцентируешь на сопернике, на матче, на мяче, на своих партнерах, чем на зрителях. И бывают моменты, что я практически не слышу, не ощущаю зрительской поддержки. Вернее, я ощущаю ее внутренне, но ее не слышно, можно так сказать.

Плохо кричат просто?

Александр Кудрявцев:

Наш зал еще, конечно, уступает немножко в «допинге», как в других аренах, потому что в той же Польше фан-движение очень развито, там сопровождают автобусы болельщиков на выездные матчи. Конечно, «Цмокам» нужно еще до этого уровня немножко доработать, дорасти. Но очень хорошо, что уже есть какой-то фан-клуб небольшой. Они иногда приезжали на выезды в чемпионате Беларуси. Может, в дальнейшем будут ездить по Лиге ВТБ за нами.

О деньгах поговорим. Беспрецедентный случай был, исполнен вашей командой, вашими игроками, когда после серии поражений, несмотря на то, что поражения были «на тоненького», скажем так (игроки боролись, проигрывали, немножко не хватало), тем не менее вы объявили о том, что отказываетесь от зарплаты.

Александр Кудрявцев:

Вы знаете, я, в принципе, догадывался, что такой вопрос последует. Нечего тут утаивать. Пресса немножко неправильно истолковала информацию, мне кажется. Да, была такая информация, но она касалась того, что эта зарплата придерживается до более хороших результатов, образно говоря, до первых двух-трех выигрышей. И когда дела только пошли в гору, поменялся у нас тренер, мы выиграли пару игр, все нормализовалось.

Но пиар-ход в любом случае получился классный.

Александр Кудрявцев:

Он получился очень широкий, очень резонансный, можно сказать. Ребята, играющие в России, звонили, знакомые звонили, из Польши звонили узнавали. То есть ближайшее зарубежье и Россия интересовались.

Они были в шоке: «Как так?»

Александр Кудрявцев:

Да, они были в шоке. Но мы были в большем шоке, читая во всей прессе об этом.

Приход Игоря Грищука на пост главного тренера. Грищук известен как классный игрок, известен как хороший тренер, который поработал в польских клубах с хорошим результатом. Его приход в «Цмоки» всколыхнул команду? Что изменилось?

Александр Кудрявцев:

Известно о том, что я с Грищуком в Польше три года работал в одной команде?

Конечно, известно.

Александр Кудрявцев:

Видите. Конечно, всколыхнул, потому что, я повторюсь, это большой мотиватор, это человек слова. В принципе, я его очень хорошо знал, подробно рассказал ребятам о нем, какие у него будут методы, какие у его будут требования к игрокам, к каждому конкретно. И сам немножко подготовил ребят. И поэтому ребята быстрее адаптировались, возможно, к этому и начали выигрывать. Он поменял многое у нас: защиту, добавил какой-то импульсивности, харизмы, своего характера. Мы стали по-другому выходить на матчи, мы стали убиваться, можно так сказать, практически за каждый момент, даже ничего не решающий. Нам это дало большой плюс, большую волну, даже какие-то крылья. И от того получился такой результат. Хотя я, конечно, думал, надеялся, что можно было зацепить немножко больше игр.

Проект под название «Цмоки-Минск», баскетбольный клуб, безусловно, нужный для поднятия белорусского баскетбола в целом. Но играет много легионеров. Как базовая команда белорусской сборной это состоявшийся клуб?

Александр Кудрявцев:

Я бы сказал, что еще не до конца. Практически состоявшийся клуб для базовой молодежной команды. С ней работают хорошие специалисты, хороший персонал. Все-таки, чтобы участвовать в той же Лиге ВТБ, нужно не заполнившуюся белорусами только из-за того, что у нас их нет, такого достаточного количества приличного уровня. Я не спорю: если будет Веремеенко, Параховский, Кудрявцев, Ульянко, Лютич, Тростенецкий, Пустогвар и еще 2-3 легионера, вполне может быть. Потому что это фамилии, которые не слуху сейчас. И тогда, возможно, результат был бы лучше. Но, к сожалению, невозможно собрать всех наших лучших игроков в одну команду. И приходится докупать легионеров. Даже в ЦСКА, во всех командах 3-4 и большее количество легионеров играет.

Кстати, о Параховском, которого только что упомянули. Его команда, «Нижний Новгород» – одна из четырех, которая продолжает борьбу за победу в Единой лиге ВТБ. Как-то болеете за него? И прокомментируйте, может быть, прогресс Параховского в этом сезоне.

Александр Кудрявцев:

Я бы сказал, что он поднял свой уровень на очень высокую планку. Спускаться уже ему ни в коем случае нельзя. Да, я его поддерживаю лично, его показатели, его успехи, но за его команду я не болею.

А, вообще, за какую команду в Европе вы болеете?

Александр Кудрявцев:

За «Олимпиакос». Мне нравится их харизма, нравятся игроки. Можно сказать, игроки-бойцы. Мне нравится, что это более местная команда, греческая, где греки играют основную роль. Все-таки я тоже немножечко воспитан – у меня отец военный – я больше на патриотизме. И поэтому я очень рад, когда своей родной стране приносят пользу, например, свои игроки, свои люди, родившиеся именно в этой стране.

Если заговорили о патриотизме, то, наверное, самое время спросить о сборной Беларуси. Вы нам уже успели сказать, что уже все – ваша карьера в сборной завершена.

Александр Кудрявцев:

Да. Во-первых, так получилось что у нас пауза в этом году. И все-таки заканчивает U-20, последний чемпионат Европы играет. Мне кажется, надо более молодых ребят подпускать как можно больше. Так как пауза эта будет, подготовить их. И также привлекать ребят, которые еще не достигли какого-то рубежа в годах. А для меня, пожалуй, уже все. Советом, как спарринг-партнер на тренировке могу помочь. Но не как действующий игрок.

Мостик перебросим в следующий сезон. Чего ждать от «Цмоков» болельщикам? В этом сезоне, как уже сказал Игорь Грищук, выступали более успешно в Лиге ВТБ. Можно ли ожидать, скажем, попадания в плей-офф или чего-то еще такого грандиозного?

Александр Кудрявцев:

Я очень хочу, чтобы мы играли в еврокубке, в принципе. Это раз. Во-вторых, нужно ждать. С таким тренером нужно ждать только хорошего результата. Этот тренер не дает слабинку. И команда у него будет как единый коллектив, как единые солдаты. И я считаю, если все будет нормально с финансированием в следующем году, то тренер, насколько я его уже узнал за 3,5 года работы, из 100% селекции он угадал в 99%. То есть следующий сезон должен быть интересным, насыщенным. Так что приходите, болейте за нас, поддерживайте.

Вы сказали, что, наверное, собираетесь уже покидать большой спорт, уступить это место молодым. А есть эти молодые?

Александр Кудрявцев:

Есть, но пока их не настолько много. В принципе, молодыми я считаю ребят, которым 18-19-20 лет. Максимум 21 год. 22-24-летние – это уже более состоявшиеся игрок, потому что спорт молодеет. Вы посмотрите, что много игроков начинают профессиональную карьеру в хороших командах уже в 18-19-летнем возрасте. Но у нас в Беларуси многие почему-то считают 25-летних перспективными.

Поздно созреваем.

Александр Кудрявцев:

Да. И поэтому, я повторюсь, Белянков, Рубинштейн, Козлов. Возможно, это тот, кого я знаю. Возможно, еще есть в Витебске пару ребят хороших, еще в какой-то команде. Просто я их не видел – не могу сказать. Есть, но мало.

А почему мало? Полтому что белорусы ростом не вышли или потому, что, может быть, молодежи не уделяется внимание?

Александр Кудрявцев:

Это очень больная наша баскетбольная белорусская тема. Было потеряно поколение практически не просто пятилетнего промежутка, а 10-летнего и даже большего. И если ребята, которые будут представлять нас на молодежной чемпионате, 20-летки, то мне уже 34. И практически за эти 14 лет именно хорошего уровня, кроме Параховского, Тростенецкого, Пустогвара, Веремеенко – это мизер. Если брать, например, ту же Турцию, Литву, посмотрите, сколько там ребят выходит.

А у нас четыре человека из всей страны.

Александр Кудрявцев:

А у нас четыре человека из всей страны, и то не известно, заберут ли этих людей в «Цмоки». Возможно, заберут двоих. А еще двоих куда девать? «Гродно» не известно какую политику ведет. У них команда из года в год слабее. Хотя могли бы, конечно, играть в Балтийской лиге. Я понимаю, это трудности в переговорах и везде, но у них границы со всеми странами. Баскетбол у нас пока катится к упадку, но я надеюсь, что с приходом нового руководства все-таки будут сдвиги. Маленькие сдвиги, мне кажется, уже были в этом сезоне. Но будут все больше и больше только в лучшую сторону.

Вы проблему изнутри видите. Так что делать, чтобы ее решить?

Александр Кудрявцев:

Нужно растить свое поколение, прежде всего. Нужны люди-фанаты, чтобы тренировали детей. Потому что у нас этот труд мизерно оплачивается на данный момент. Нужно финансирование как-никак того же детского спорта.

А вы бы пошли тренером в детскую спортивную школу?

Александр Кудрявцев:

Я считаю, что я состоявшийся человек, поиграл много, и не только в Беларуси. Я могу пойти, я могу себе позволить пойти работать детским тренером. Но насколько мне этого всего хватит, я еще не знаю.

Говорят, что работа детского тренера у нас – это работа для очень богатых людей, которые могут себе позволить жить не на зарплату, а на какие-то другие доходы.

Александр Кудрявцев:

Да. Но все-таки детский спорт – это такие переживания, такие эмоции, мне кажется. Таких эмоций и переживаний никогда не будет во взрослом, скорее всего, тем более в нынешнем спорте.