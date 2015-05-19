Философия Workout: микс силовых упражнений, гимнастики, брейк-данса, акробатики и паркура

Микс силовых упражнений, гимнастики, брейк-данса, акробатики и паркура. Всё это - workout, относительно новый тип физкультуры спальных районов белорусских городов. Для тренировок уличным спортсменам нужно совсем не много: турники, брусья или обыкновенные столбы.

Основная идея этого модного спортивного направления - заниматься можно, где угодно. Главное, чтобы было желание превозмочь самого себя.

Мария Глинская никогда раньше не занималась спортом, но год назад познакомилась с Workout и с тех пор просто влюбилась в дворовой фитнес.

Часто в 5:30 утра Марию можно встретить на специальных площадках для Workout, которых, кстати, в Минске три.

Ежедневные тренировки принесли свои плоды. Сегодня целеустремлённая девушка - уже чемпионка Республики Беларусь по отжиманию на брусьях.

Например, Мария, скорее, исключение. Девушек в Workout немного. Зато на них ровняются даже мужчины.

В Минске Workout занимаются около 500 человек. Сами тренировки делятся на статические и динамические. Причем последние - самые эффектные и сложные.

Workout зародился еще в 90-х годах, когда афроамериканцы совмещали уличные тренировки с гимнастикой и силовыми упражнениями. С тех пор это направление стало активно набирать последователей во многих странах.

В Беларуси Workout начал развиваться всего несколько лет назад.