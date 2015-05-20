Игорь Грищук: Работа в БК «Цмоки-Минск» – это для меня как вызов

О СЕЗОНЕ

Игорь Грищук, главный тренер БК «Цмоки»:

У нас был очень сложный сезон в ВТБ. То, что мы сделали, я очень благодарен ребятам. Они поверили, прежде всего, в себя. И потом в нас, тренеров. И поэтому чемпионат Беларуси – да, это хороший чемпионат, но все эмоции мы отдали уже в той Лиге.

О ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ

Игорь Грищук:

Ребята профессиональные. Мы разобрали полностью то, во что играет «Гродно-93». Так что мы подошли профессионально, поэтому были спокойны.

О РАБОТЕ В БК «ЦМОКИ»

Игорь Грищук:

Это для меня был вызов просто. И самое главное то, что я верил в команду, верил в себя, верил в тренеров, с которыми работаю. Мы вместе собрались и сделали большое дело.

О ФИНАНСАХ

Игорь Грищук:

Я доволен. Было выполнено очень много работы. И я считаю, что в такой Лиге мы не были последними. Эта Лига была в этом году как никогда очень сильная. Но и с таким бюджетом, я думаю, мы – то же самое, что играли в финале с ЦСКА. Без бюджета ничего не будет. Будем работать, но самое главное – деньги не играют, играет их количество.