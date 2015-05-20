Беларусь на чемпионате мира по хоккею – это команда, капитан Алексей Калюжный, победа над США, Дэйв Льюис и гордость

Игра сборной Беларуси по хоккею всегда привлекала к себе много внимания и вызывала немало вопросов. И если за последние годы не раз болельщикам и специалистам приходилось сокрушенно восклицать «ну, как же так?!», то этот мировой форум принес совсем другие эмоции и совершенно другие ответы на давно привычные вопросы.

ЧТО?

Команда. Именно ее мы и увидели на этом чемпионате мира. Единую, сплоченную и сильную.

За время работы у руля белорусской сборной Дэйву Льюису удалось, пожалуй, самое главное – из индивидуальностей построить коллектив.

И пусть эта команда оступалась и не смогла прыгнуть выше головы, вряд ли кто-то может упрекнуть ее в нежелании сражаться. Да, забыть обидные поражения от россиян и канадцев нелегко, но, признаемся, до уровня грандов мирового хоккея нам еще далеко.

Однако шаг вперед сделан более чем уверенный. Главное, не забыть, каково это быть командой. Ведь не зря одна из самых популярных кричалок современности гласит: «Пока мы едины – мы непобедимы».

КТО?

У любого коллектива, каким бы сплоченным он не был, должен быть свой лидер. И если в воротах у белорусов блистал давно уже ставший всем нам родным Кевин Лаланд, а в нападении будто второе дыхание открылось у Андрея Костицына, то был человек, который на этом мировом форуме действительно вел команду за собой. И дело не только в нашивке капитана на груди.

Алексей Калюжный, один из самых опытных игроков в составе белорусов, стал лучшим снайпером и бомбардиром сборной, и по статистике провел лучший мировой форум за всю карьеру.

Глядя на такую игру 37-летнего капитана, разве могла команда не сражаться?

КОГДА?

7 мая. Именно этот день для всех поклонников белорусского хоккея стал особенным. Если спасение в игре с финнами за 30 секунд до, казалось бы, финальной сирены, все мы называем проявлением настоящего характера, то победу над сборной США иначе как чудом и сенсацией не назовешь.

Вот только везение тут ни при чем. Сотворили это чудо наши хоккеисты, которые не просто сумели переиграть американцев впервые в истории, но и сделали это уверенно – 5:2, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Именно белорусы стали той единственной командой, которая на групповом этапе сумела одолеть США.

ГДЕ?

В Минске. Именно здесь пройдет олимпийский квалификационный турнир. Безусловно, всем нам жаль, что дальше четвертьфинала на этом мировом форуме сборной Беларуси шагнуть не удалось, а, следовательно, и добыть прямую путевку на Игры 2018 года. Но свои плюсы игра нашей команды все же принесла.

В мировом рейтинге после этого чемпионата наша сборная поднялась с 11 на 9 место, что дало ей право провести квалификацию к Олимпиаде на своем льду.

А все мы знаем, что дома и стены помогают. Поэтому в сентябре 2016 года снова будем дружно поддерживать нашу дружину в таких важных поединках.

ПОЧЕМУ?

На извечный вопрос «почему?» не всегда есть возможность найти подходящий ответ. Но относительно нашей сборной и ее выступления на чемпионате мира он есть. Потому что Дэйв Льюис.

Этот канадский специалист, проникшийся духом Беларуси, выводивший команду на игру 9 мая с яблоневым цветком на пиджаке, не говорящий на русском языке, тем не менее нашел слова и достучался до каждого игрока своей команды. Именно он менее чем за год сделал белорусскую сборную цепкой и готовой дать бой любому сопернику.

Конечно, без осечек, и достаточно болезненных, не обошлось, но и Рим не один день строился. Хочется верить, что у Дэйва Льюиса все с нашей сборной получится, ему просто нужно еще немного времени.

А поддержка и вера со стороны болельщиков ему, пожалуй, уже гарантированы. Ведь, несмотря ни на что, за выступление нашей команды на этом чемпионате мира не стыдно, и за это всем им хочется сказать большое спасибо.