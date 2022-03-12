«Ребята все довольны». В Минске завершился финальный день «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе
Новости Беларуси. В Минске завершился финальный день республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента в младшей возрастной группе. За трофеи боролись семь команд, в составе которых участники 2009-2010 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный день юные хоккеисты делили места на пьедестале. Главный приз на льду столичной «Чижовка-Арены» оспаривали спортсмены из минских «Торнадо» и «Партизана». Дуэль за кубок выдалась крайне напряженной и ее исход был решен буквально одной шайбой, которая и принесла победу дружине Партизанского района.
В 2022 году в командах наравне с парнями выступали и девушки. И крайне успешно. Одна из них – Александра Войтова из «Шкловских льдин» – выиграла награду лучшего бомбардира турнира. Участники соревнований мечтают о большом профессиональном хоккейном будущем. А данные состязания предоставляют всем отличную возможность выступить и показать себя.
Алексей Карпук, главный тренер команды «Партизан» (Минск-2):
Ребята все довольны, это большая возможность для них поучаствовать в таком турнире. Пришли посмотреть родители, трансляцию они смотрят сами в интернете. Они рады участвовать, рады играть. Для детей, я думаю, это 100 процентов большая возможность поиграть, то есть у нас есть ребята, которые первый раз форму надели, буквально месяц. Я думаю, они очень рады. Нам понравилось, что была у ребят раздевалка, можно было где размяться. И лед, и качество всего на уровне. Наши девочки, которые играют за нас, точно не уступают ни в чем, а где-то, возможно, и сильнее наших мальчиков, то есть характером и техническими своими данными они помогали нам и помогают до сих пор. У нас четыре девочки, которые играют в профессиональных командах, и у них тоже большое будущее, если они дальше не остановятся играть.
Александра Войтова, игрок команды «Шкловские льдины»:
Мне очень понравилось, все круто, соперники сильные. В прошлом году была еще слабее, не умела играть и вот сейчас лучше стала играть, получается, забиваю голы. Я очень хочу стать профессиональной хоккеисткой. У меня есть мечта: попасть в хоккейную команду и стать лучшей хоккеисткой.
Памятными сувенирами были отмечены все участники финальной серии. Помимо этого, вручены и специальные призы. Награждены были лучшие нападающий, защитник, вратарь и бомбардир. Впереди финал дивизиона Б. Старшая группа стартует 16 марта. Младшая – 23-го.