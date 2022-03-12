«Ребята все довольны». В Минске завершился финальный день «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Алексей Карпук, главный тренер команды «Партизан» (Минск-2):

Ребята все довольны, это большая возможность для них поучаствовать в таком турнире. Пришли посмотреть родители, трансляцию они смотрят сами в интернете. Они рады участвовать, рады играть. Для детей, я думаю, это 100 процентов большая возможность поиграть, то есть у нас есть ребята, которые первый раз форму надели, буквально месяц. Я думаю, они очень рады. Нам понравилось, что была у ребят раздевалка, можно было где размяться. И лед, и качество всего на уровне. Наши девочки, которые играют за нас, точно не уступают ни в чем, а где-то, возможно, и сильнее наших мальчиков, то есть характером и техническими своими данными они помогали нам и помогают до сих пор. У нас четыре девочки, которые играют в профессиональных командах, и у них тоже большое будущее, если они дальше не остановятся играть.