10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай

Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану

В последний день турнира проходят финалы среди мужчин и женщин. И приятно отметить, что за золотые награды будут сражаться сразу 10 наших представителей.