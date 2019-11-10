10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай
Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В последний день турнира проходят финалы среди мужчин и женщин. И приятно отметить, что за золотые награды будут сражаться сразу 10 наших представителей.
У женщин на чемпионство претендуют 3 белоруски. А вот у мужчин в финал пробилось сразу 7 наших бойцов. Напомним, что телеканал СТВ ведет трансляцию боёв. Телевизионную версию чемпионата Европы смотрите в следующие выходные в эфире СТВ.
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