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10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай

10 ноября 2019 14:04
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Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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В последний день турнира проходят финалы среди мужчин и женщин. И приятно отметить, что за золотые награды будут сражаться сразу 10 наших представителей.

10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай-1

У женщин на чемпионство претендуют 3 белоруски. А вот у мужчин в финал пробилось сразу 7 наших бойцов. Напомним, что телеканал СТВ ведет трансляцию боёв. Телевизионную версию чемпионата Европы смотрите в следующие выходные в эфире СТВ.

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# Муай-тай # Фотофакт

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